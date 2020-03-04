Основанная новосибирским бизнесменом Александром Лысковским компания iFarm в начале 2020 года открыла шоу-рум в финском городе Эспоо и планирует уже в середине марта начать поставки своей продукции в магазины этой страны. В 2020 году компания объявила о планах по выходу в Европу, на Ближний Восток и ряда стран СНГ.

Напомним, что известный новосибирский предприниматель, основатель ИТ-компаний Alawar и Welltory Александр Лысковский запустил проект iFarm в 2017 году. Компания продает технологии для выращивания натуральных овощей, ягод и зелени. Более подробно о проекте Александр Лысковский рассказывал в публичном интервью «Континенту Сибирь» на конференции «Груша». Первая вертикальная ферма была открыта им на территории Академгородка. Также ферма площадью 615 кв м была запущена в здании бывшего дилерского центра Lexus на Большевистской.

О своих планах на 2020 год рассказали в самой компании iFarm. «К концу 2020 года мы планируем управлять вертикальными фермами с площадью выращивания 10 000 м²», — пояснил основатель iFarm Александр Лысковский. По его словам, в 2020 году в компании планируют начать повышать энергоэффективность вертикальных ферм, сокращать сроки монтажа конструкций, снижать стоимость 1 кв.м. выращивания и разрабатывать новую концепцию роботизированной салатной фермы. В частности планируется уменьшить время монтажа фермы на 1000 кв.м до 2,5 месяцев.

Как пояснил исполнительный директор iFarm Константин Ульянов, в январе состоялось техническое открытие шоу-рума в финском городе Эспоо. В нём будут расти популярные среди жителей Северной Европы салаты и пряные травы: базилик, салаты «Айсберг», «Саланова», «Афицион», «Романо», мангольд, кейл, шпинат, рукола и др. Первую семечку в рассадном отделении шоу-рума посадили 3 февраля 2020 года, а отгрузки в магазины планируется начать ближе к середине марта.

По словам директора по развитию iFarm Максима Чижова, в 2020 году компания выйдет в Европу, на Ближний Восток и в ряд стран СНГ. Пока идет проектирование вертикальных ферм для партнеров из Швейцарии, Литвы, Болгарии, Израиля, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, в компании ведут переговоры с зарубежными компаниями о совместных исследованиях.

«В январе мы очень продуктивно съездили в Израиль на встречу с партнерами — компанией Flora Fotoniсa (создает оборудование и аналитические системы для повышения качества и количества урожая). Обсуждали возможность запустить совместную лабораторию для интеграции их разработок с нашими. В планах — улучшение алгоритмов выращивания зелени, в том числе — работа над энергоэффективностью ферм», — пояснил Максим Чижов. По его словам, в феврале iFarm также участвовала в конференции Arctic15 в Стокгольме, где представители компании встретились с потенциальными инвесторами и заказчиками из Северной Европы, обсудили возможности взаимодействия и строительства промышленных объектов.

Напомним, что в октябре 2019 года в iFarm говорили о намерении привлечь за ближайший год порядка 5 млн долларов инвестиций на развитие компании.

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