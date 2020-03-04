Муниципальное – ничьё? Новосибирских бизнесменов и чиновников подозревают в незаконной реконструкции и продаже помещений общежитий

Марина Цурмаст
 

По информации, попавшей в распоряжение «Континента Сибирь», в течение нескольких лет в Ленинском районе Новосибирска при участии представителей администрации и руководителя управляющей компании в сфере ЖКХ могла проводиться незаконная перепланировка и продажа помещений общежитий.  Потенциальный ущерб городскому бюджету от подобных действий оценивается в десятки миллионов рублей.

Реконструкция под видом ремонта

В Новосибирске может быть возбуждено уголовное дело в связи с незаконной реконструкцией и продаже помещения общежитий.

Речь идет о жилом доме с двойным адресом ул. Титова,12 / Римского-Корсакого,6.  Это угловое здание недалеко от площади Карла Маркса в Новосибирске. С одного конца дома (по Титова) расположены квартиры, с другого — общежитие коридорного типа. До 2010 года дом арендовал у мэрии «ТРЭСТ-43», который расселил здесь своих сотрудников. После ухода компании, нежилые помещения по Римского-Корсакого, 6  оказались заброшены.

Но уже примерно через два года жители стали замечать признаки строительных работ и регулярно видеть рабочих на территории своего дома. Одновременно цифры в платежках за электроэнергию у жильцов выросли, что могло быть связано с использованием сварки и иными проводимыми работами.

«Поскольку рабочие плохо понимали по-русски, мы не могли получить от них ответ, что происходит. Никто нас ни о чем не уведомлял, и мы долго пребывали в неведении», — рассказала корреспонденту «Континента Сибирь» старшая по дому по адресу Титова,12 Лариса Котова.

Старшая дома по адресу Титова,12 Лариса Котова отмечает, что жители долгое время пребывали в неведении

Вскоре жители заметили в строительном мусоре, который выбрасывали рабочие из окон, части арматуры – такие обычно включают в состав несущих конструкций зданий. В числе тех, кто забил тревогу, был пенсионер, в прошлом квалифицированный инженер-строитель — Игорь Савельев.

«Всё указывало на то, что в помещениях общежития проводят не просто ремонт или перепланировку, а масштабную реконструкцию. По опыту знаю, что для этого необходимо разрешение государственной экспертизы. Я решил уточнить, проводилась ли она», — сообщил  Игорь Савельев.

Пенсионер обратился в управляющую компанию ООО «Служба Заказчика по ЖКХ Ленинского района» с просьбой предоставить ему акты строительных работ и государственной экспертизы. Однако в этом ему было отказано. Попасть на прием к Виталию Мухачеву, занимавшеум на тот момент пост директора организации, мужчине не удалось. А тем временем из-за строительных работ, затронувших фундамент, в квартирах и на фасадах здания начали появляться трещины.

Ситуация прояснилась после обращения жителей к депутату совета депутатов Новосибирска Дмитрию Червову, который в 2016 году сделал запросы в Управление архитектурно-строительной инспекции и департамент энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска. Из ответов (копия — в распоряжении «КС») стало известно, что разрешение на реконструкцию строителями не запрашивалось, и перепланировка вероятно была незаконной, так как не прошла согласования с жителями дома и не имела необходимой разрешительной документации.

Житель дома по адресу Титова,12 Игорь Савельев решил уточнить, проводилась ли экспертиза при реконструкции помещений

Преступный сговор?

Несмотря на выявленные обстоятельства, ситуация не получила на тот момент дальнейшего развития вплоть до 2018 года. Новый импульс придала управляющая компания — ООО «Служба Заказчика по ЖКХ Ленинского района».

«При проверке дебиторской задолженности по дому на Титова,12 вскрылись огромные долги по коммунальным платежам. Сумма составляла более 2,5 млн. рублей. Разобравшись в ситуации, мы поняли, что имеем дело вероятно с незаконной схемой перевода нежилого фонда в жилой, с последующей его продажей. Заключавшиеся договора купли-продажи не регистрировались в Росреестре. По сути люди были лишены возможности оформить право собственности. Но многих привлекли невысокие цены и обещания со временем всё «устроить». Часть новых жильцов не платили за коммунальные услуги с 2016 года. Также никем долгое время не оплачивалось содержание мест общего пользования общежития. Все эти затраты легли на плечи управляющей компании», — сообщил заместитель директора по общим вопросам ООО «Служба заказчика ЖКХ по Ленинскому району» Леонид Бакалейник.

Как следует из заявления ООО «Служба заказчика ЖКХ по Ленинскому району» в ГУВД РФ по НСО,  в 2012 году глава администрации Ленинского района Новосибирска Евгений Пономарев без проведения установленных законом процедур, заключил соглашение с МКП «ЖКХ» Новосибирска в лице и.о. директора Сослана Кудзиева на реконструкцию нежилых помещений 1-го, 2-го, и части 3-го этажа общежития по адресу Титова,12. Общая площадь помещений составила 3348,58 кв. метров. Стоит отметить, что МКП «ЖКХ» в настоящее время уже не существует, но ранее в его ведении находились все общежития города.

В свою очередь, МКП «ЖКХ», как утверждает в своем заявлении ООО «Служба заказчика ЖКХ по Ленинскому району», заключила договор подряда с ООО «СибСтройМонтаж» в лице директора Геннадия Рыльского. Компания занималась перепланировкой и реконструкцией нежилых мест общего пользования в жилые комнаты, а затем могла продавать их покупателям по ценам ниже рыночных.

«Мы убеждены, что сделки, совершенные ООО «СибСтройМонтаж», являются незаконными, поскольку перепланировки мест общего пользования должны согласовываться с собственниками помещений. Документов, подтверждающих это, не было, как не было и разрешительных документов на строительство, на ввод объекта в эксплуатацию, а также регистрации договоров в Росреестре», — уточняет Леонид Бакалейник.

Десятки миллионов – мимо бюджета

После заявления ООО «Служба Заказчика по ЖКХ Ленинского района» в ГУВД РФ по НСО была проведена оперативная проверка материалов, установлен и подтвержден факт незаконной реконструкции помещений по адресу Титова,12. По информации источников «Континента Сибирь», обыски могли проходить в администрации Ленинского района Новосибирска и в компании, занимающейся выдачей кадастровых паспортов.

Всего за период с 2013 по 2015 годы ООО «СибСтройМонтаж» удалось продать более 50 реконструированных помещений гражданам. Покупателям предлагались комнаты размером 34 кв. метров по цене около 1 млн. рублей. Полученные средства от продажи муниципальной собственности в мэрию Новосибирска, согласно имеющимся данным, так и не поступили. Таким образом, нанесенный ущерб бюджету города может составлять более 63 млн. рублей.

Также проверка выявила целый ряд объектов муниципальной собственности, с которыми могли работать по той же схеме, что и на Титова,12. Речь идет о домах по адресам Забалуева,50, Сибиряков-Гвардейцев,60, Костычева,42. Например, как рассказал собеседник «Континента Сибирь» на условиях анонимности, на Забалуева,50 могла создаваться видимость кровельных работ, за которые жильцы дома якобы могли отчуждать в пользу строительной компании нежилые помещения. Вероятно, позже эти помещения могли выводиться из муниципального имущества для незаконной реконструкции и продажи.

Источник «Континента Сибирь» считает маловероятным реализацию подобного сценария без участия бывшего главы Ленинского района Новосибирска, который вероятно мог использовать административный ресурс для защиты незаконных сделок. В этой ситуации поставщиками информации о пустующих помещениях общежитий могли выступать сотрудники МКП «ЖКХ» — заведующие общежитий, которых руководитель МКП обязывал регулярно предоставлять такие данные.

В декабре 2019 года материалы по делу были сданы в ГСУ МВД РФ по НСО для оценки и возбуждения уголовного дела по ст. 159 «Мошенничество». Однако в настоящий момент времени ГСУ не возбуждает уголовное дело и, по мнению пострадавшей стороны, всячески старается затянуть процесс.

Риск остаться ни с чем

На сегодня оформить право собственности через суд удалось 33 покупателям комнат из 56 по Римского-Корсакова,6. Этим жителям приходится платить повышенные коммунальные платежи – за себя и за менее ответственных соседей.

Кстати, качество получившегося после реконструкции жилья, по словам жителей, оставляет желать лучшего. Стены, разделяющие комнаты разных собственников сделаны из гипсокартона – а это значит, что можно слышать каждый чих соседа. В подвале дома, по рассказам жильцов, они сами делали себе присоединение к водопроводу. Некоторым жителям первого этажа удалось даже поставить индивидуальные санузлы. Побывав в реконструированной части здания общежития, корреспондент «Континента Сибирь» отметил довольно свежий ремонт коридоров. Во все комнаты установлены металлические двери. Доступ посторонних на этажи ограничен. Не только на выходе из подъезда, но и на каждом этаже – прочные двери с замками и домофонами.

В ООО «Служба Заказчика по ЖКХ Ленинского района» корреспонденту «Континента Сибирь» отметили, что сегодня ситуацией на Титова,12 заинтересовалась прокуратура, а здание на Забалуева, 50 попало в поле зрения департамента имущественных и земельных отношений Новосибирска. То есть, уже можно точно сказать, что дело сдвинулось с мертвой точки. Правда, пока неизвестно, что ждет главных пострадавших – обычных жителей, прельстившихся недорогим жильем.  Ведь есть опасность, что купившие комнаты по непрозрачной схеме просто-напросто могут остаться ни с чем.

«Континент Сибирь» отправил запросы в мэрию Новосибирска, прокуратуру города Новосибирска и ГУВД РФ по НСО с просьбой прокомментировать дело с продажей муниципальной собственности. На момент выхода материала ответов в редакцию не поступило. Редакция будет следить за дальнейшим развитием ситуации.

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