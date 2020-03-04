По информации, попавшей в распоряжение «Континента Сибирь», в течение нескольких лет в Ленинском районе Новосибирска при участии представителей администрации и руководителя управляющей компании в сфере ЖКХ могла проводиться незаконная перепланировка и продажа помещений общежитий. Потенциальный ущерб городскому бюджету от подобных действий оценивается в десятки миллионов рублей.

Реконструкция под видом ремонта

В Новосибирске может быть возбуждено уголовное дело в связи с незаконной реконструкцией и продаже помещения общежитий.

Речь идет о жилом доме с двойным адресом ул. Титова,12 / Римского-Корсакого,6. Это угловое здание недалеко от площади Карла Маркса в Новосибирске. С одного конца дома (по Титова) расположены квартиры, с другого — общежитие коридорного типа. До 2010 года дом арендовал у мэрии «ТРЭСТ-43», который расселил здесь своих сотрудников. После ухода компании, нежилые помещения по Римского-Корсакого, 6 оказались заброшены.

Но уже примерно через два года жители стали замечать признаки строительных работ и регулярно видеть рабочих на территории своего дома. Одновременно цифры в платежках за электроэнергию у жильцов выросли, что могло быть связано с использованием сварки и иными проводимыми работами.

«Поскольку рабочие плохо понимали по-русски, мы не могли получить от них ответ, что происходит. Никто нас ни о чем не уведомлял, и мы долго пребывали в неведении», — рассказала корреспонденту «Континента Сибирь» старшая по дому по адресу Титова,12 Лариса Котова.

Вскоре жители заметили в строительном мусоре, который выбрасывали рабочие из окон, части арматуры – такие обычно включают в состав несущих конструкций зданий. В числе тех, кто забил тревогу, был пенсионер, в прошлом квалифицированный инженер-строитель — Игорь Савельев.

«Всё указывало на то, что в помещениях общежития проводят не просто ремонт или перепланировку, а масштабную реконструкцию. По опыту знаю, что для этого необходимо разрешение государственной экспертизы. Я решил уточнить, проводилась ли она», — сообщил Игорь Савельев.

Пенсионер обратился в управляющую компанию ООО «Служба Заказчика по ЖКХ Ленинского района» с просьбой предоставить ему акты строительных работ и государственной экспертизы. Однако в этом ему было отказано. Попасть на прием к Виталию Мухачеву, занимавшеум на тот момент пост директора организации, мужчине не удалось. А тем временем из-за строительных работ, затронувших фундамент, в квартирах и на фасадах здания начали появляться трещины.

Ситуация прояснилась после обращения жителей к депутату совета депутатов Новосибирска Дмитрию Червову, который в 2016 году сделал запросы в Управление архитектурно-строительной инспекции и департамент энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска. Из ответов (копия — в распоряжении «КС») стало известно, что разрешение на реконструкцию строителями не запрашивалось, и перепланировка вероятно была незаконной, так как не прошла согласования с жителями дома и не имела необходимой разрешительной документации.

Преступный сговор?

Несмотря на выявленные обстоятельства, ситуация не получила на тот момент дальнейшего развития вплоть до 2018 года. Новый импульс придала управляющая компания — ООО «Служба Заказчика по ЖКХ Ленинского района».

«При проверке дебиторской задолженности по дому на Титова,12 вскрылись огромные долги по коммунальным платежам. Сумма составляла более 2,5 млн. рублей. Разобравшись в ситуации, мы поняли, что имеем дело вероятно с незаконной схемой перевода нежилого фонда в жилой, с последующей его продажей. Заключавшиеся договора купли-продажи не регистрировались в Росреестре. По сути люди были лишены возможности оформить право собственности. Но многих привлекли невысокие цены и обещания со временем всё «устроить». Часть новых жильцов не платили за коммунальные услуги с 2016 года. Также никем долгое время не оплачивалось содержание мест общего пользования общежития. Все эти затраты легли на плечи управляющей компании», — сообщил заместитель директора по общим вопросам ООО «Служба заказчика ЖКХ по Ленинскому району» Леонид Бакалейник.

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Как следует из заявления ООО «Служба заказчика ЖКХ по Ленинскому району» в ГУВД РФ по НСО, в 2012 году глава администрации Ленинского района Новосибирска Евгений Пономарев без проведения установленных законом процедур, заключил соглашение с МКП «ЖКХ» Новосибирска в лице и.о. директора Сослана Кудзиева на реконструкцию нежилых помещений 1-го, 2-го, и части 3-го этажа общежития по адресу Титова,12. Общая площадь помещений составила 3348,58 кв. метров. Стоит отметить, что МКП «ЖКХ» в настоящее время уже не существует, но ранее в его ведении находились все общежития города.

В свою очередь, МКП «ЖКХ», как утверждает в своем заявлении ООО «Служба заказчика ЖКХ по Ленинскому району», заключила договор подряда с ООО «СибСтройМонтаж» в лице директора Геннадия Рыльского. Компания занималась перепланировкой и реконструкцией нежилых мест общего пользования в жилые комнаты, а затем могла продавать их покупателям по ценам ниже рыночных.

«Мы убеждены, что сделки, совершенные ООО «СибСтройМонтаж», являются незаконными, поскольку перепланировки мест общего пользования должны согласовываться с собственниками помещений. Документов, подтверждающих это, не было, как не было и разрешительных документов на строительство, на ввод объекта в эксплуатацию, а также регистрации договоров в Росреестре», — уточняет Леонид Бакалейник.

Десятки миллионов – мимо бюджета

После заявления ООО «Служба Заказчика по ЖКХ Ленинского района» в ГУВД РФ по НСО была проведена оперативная проверка материалов, установлен и подтвержден факт незаконной реконструкции помещений по адресу Титова,12. По информации источников «Континента Сибирь», обыски могли проходить в администрации Ленинского района Новосибирска и в компании, занимающейся выдачей кадастровых паспортов.

Всего за период с 2013 по 2015 годы ООО «СибСтройМонтаж» удалось продать более 50 реконструированных помещений гражданам. Покупателям предлагались комнаты размером 34 кв. метров по цене около 1 млн. рублей. Полученные средства от продажи муниципальной собственности в мэрию Новосибирска, согласно имеющимся данным, так и не поступили. Таким образом, нанесенный ущерб бюджету города может составлять более 63 млн. рублей.

Также проверка выявила целый ряд объектов муниципальной собственности, с которыми могли работать по той же схеме, что и на Титова,12. Речь идет о домах по адресам Забалуева,50, Сибиряков-Гвардейцев,60, Костычева,42. Например, как рассказал собеседник «Континента Сибирь» на условиях анонимности, на Забалуева,50 могла создаваться видимость кровельных работ, за которые жильцы дома якобы могли отчуждать в пользу строительной компании нежилые помещения. Вероятно, позже эти помещения могли выводиться из муниципального имущества для незаконной реконструкции и продажи.

Источник «Континента Сибирь» считает маловероятным реализацию подобного сценария без участия бывшего главы Ленинского района Новосибирска, который вероятно мог использовать административный ресурс для защиты незаконных сделок. В этой ситуации поставщиками информации о пустующих помещениях общежитий могли выступать сотрудники МКП «ЖКХ» — заведующие общежитий, которых руководитель МКП обязывал регулярно предоставлять такие данные.

В декабре 2019 года материалы по делу были сданы в ГСУ МВД РФ по НСО для оценки и возбуждения уголовного дела по ст. 159 «Мошенничество». Однако в настоящий момент времени ГСУ не возбуждает уголовное дело и, по мнению пострадавшей стороны, всячески старается затянуть процесс.

Риск остаться ни с чем

На сегодня оформить право собственности через суд удалось 33 покупателям комнат из 56 по Римского-Корсакова,6. Этим жителям приходится платить повышенные коммунальные платежи – за себя и за менее ответственных соседей.

Кстати, качество получившегося после реконструкции жилья, по словам жителей, оставляет желать лучшего. Стены, разделяющие комнаты разных собственников сделаны из гипсокартона – а это значит, что можно слышать каждый чих соседа. В подвале дома, по рассказам жильцов, они сами делали себе присоединение к водопроводу. Некоторым жителям первого этажа удалось даже поставить индивидуальные санузлы. Побывав в реконструированной части здания общежития, корреспондент «Континента Сибирь» отметил довольно свежий ремонт коридоров. Во все комнаты установлены металлические двери. Доступ посторонних на этажи ограничен. Не только на выходе из подъезда, но и на каждом этаже – прочные двери с замками и домофонами.

В ООО «Служба Заказчика по ЖКХ Ленинского района» корреспонденту «Континента Сибирь» отметили, что сегодня ситуацией на Титова,12 заинтересовалась прокуратура, а здание на Забалуева, 50 попало в поле зрения департамента имущественных и земельных отношений Новосибирска. То есть, уже можно точно сказать, что дело сдвинулось с мертвой точки. Правда, пока неизвестно, что ждет главных пострадавших – обычных жителей, прельстившихся недорогим жильем. Ведь есть опасность, что купившие комнаты по непрозрачной схеме просто-напросто могут остаться ни с чем.

«Континент Сибирь» отправил запросы в мэрию Новосибирска, прокуратуру города Новосибирска и ГУВД РФ по НСО с просьбой прокомментировать дело с продажей муниципальной собственности. На момент выхода материала ответов в редакцию не поступило. Редакция будет следить за дальнейшим развитием ситуации.

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