Новосибирцы зарабатывают меньше жителей большинства регионов в СФО

Новосибирск находится на седьмом месте по уровню заработной платы среди регионов Сибирского федерального округа, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Новосибирскстат.

В Сибирском федеральном округе среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций в январе — декабре 2019 года составила 40 880 рублей. Чем восточнее территория, тем выше там зарплаты. «Это во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента», – отмечают специалисты Новосибирскстата.

Первое место среди сибирских регионов по размеру зарплаты занимает Красноярский край – 49 623 руб., второе Иркутская область – 45 875 руб., на третьем месте – Томская область, где номинальная зарплата составляет 43 718 руб. Затем идут такие регионы, как Кузбасс (41 684 руб.), республики Хакасия (40 298 руб.), Тыва (39 251 руб.). На седьмом месте по увроне зарплаты – Новосибирская область с 38 365 руб., на восьмом – Омская область с 35 194 руб., на девятом – Алтай с 32 873 руб. Замыкает перечень Алтайский край с зарплатой 27 956 руб.

В Новосибирской области больше всех зарабатывают представители финансовой отрасли и страхования – 71 320 рублей, меньше всех получают те, чья деятельность связана с HoReCa, средняя зарплата у работников гостиниц и предприятий общественного питания – 22 011 рублей.

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