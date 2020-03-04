Головное предприятие ХК «НЭВЗ-Союз» вступило в процедуру банкротства

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в АО «Союз-Электроника», банкротства компании требуют налоговики из-за долга в размере более 62,6 млрд рублей.

Резолютивная часть определения опубликована на сайте арбитражного суда. Признать «Союз-Электронику» несостоятельным в июле прошлого года потребовала ИФНС России по Заельцовскому району Новосибирска. Как следует из документа, у компании накопились долги по обязательным платежам в бюджет, начиная с 2018 года. Долги включают НДФЛ, страховые взносы, имущественный и транспортный налоги, а также пени и штрафы по ним. Заявление налогового органа было признанно обоснованным, временным управляющим «Союза-Электроники» назначен Леонид Каретников.

Напомним, в конце февраля текущего года «Союз-Электроника» и другие предприятия, входящие в состав холдинговой компании «НЭВЗ-Союз», заключили мировое соглашение с банком «Уралсиб». Кредитор требовал с должников через арбитраж около 19 млн рублей. Предприятия выступали заемщиками по кредиту. АО «Союз-Электроника» (СЭЛ) специализируется на производстве элементов электронной аппаратуры. По данным Rusprofile, выручка предприятия за 2018 год составила 415 млн рублей.

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