В Новосибирске прошла выставка «Ювелирная Сибирь» — одно из наиболее представительных мероприятий в своей отрасли за Уралом.

С 27 февраля по 1 марта в МВК «Новосибирск Экспоцентр» завершила свою работу международная выставка «Ювелирная Сибирь». В этом году ее участниками стали более 110 производителей классических и дизайнерских украшений и дистрибьюторов из 25 городов России, а также компании из Казахстана, Армении и Израиля. В экспозиции было представлено более 100 тысяч ювелирных изделий. На выставочных стендах можно были увидеть и недорогую бижутерию, и якутские бриллианты. По данным организаторов, Ювелирную Сибирь 2020 посетили 4,2 тыс. человек.

«Ювелирная Сибирь — одна из ведущих площадок в Сибири, на которой встречаются производители ювелирных изделий, отраслевые эксперты, дизайнеры, преподаватели и студенты — это позволяет оценить отраслевые достижения, перспективы, задачи и вызовы», — отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Наряду с коллекциями сегмента «масс маркет», экспоненты представили сибирской аудитории эксклюзивные изделия премиум-сегмента, а также высокохудожественные авторские работы. Самый большой бриллиант на выставке имеет размер 4,88 карата, он украшает золотое (710-я проба) кольцо и стоит 1,4 млн рублей. Были представлены и более дорогие изделия: кольцо из белого золота с бриллиантом 2,59 карата стоимостью более 2 млн рублей.

Что касается деловой программы, то впервые в истории выставки прошел мастер-класс по продажам и клиентскому сервису от консультанта по продажам Тiffany Оксаны ДжиДжи. Мероприятие прошло в форме телемоста. Эксперт из США рассказала об уникальном опыте работы с клиентами всемирно известного бренда.

Предприниматели, отраслевые эксперты и представители органов власти стали участниками круглого стола «Ювелирная отрасль Сибири: проблемы и перспективы». Обсудили современное состояние ювелирного рынка, меры необходимые для успешного продвижения отечественных торговых марок, механизмы государственного регулирования в ювелирной отрасли, развитие ломбардов и проблему фальсификации бриллиантов. Также в рамках мероприятия прошли различные мастер-классы. Так, маркетолог Виктор Субботин провел семинар «Instagram ювелирной компании» для владельцев и специалистов торговых сетей и тех, кто занимается интернет-продажей ювелирных изделий.

Следующая выставка-продажа «Ювелирная Сибирь» пройдет в МВК «Новосибирск Экспоцентр» в конце февраля 2021 года.

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