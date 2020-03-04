Оператор связи «МегаФон» сообщил о запуске коммерческую эксплуатацию собственную платформу «МегаФон Облако». Собственная облачная платформа «МегаФона» реализована на базе двух дата-центров в Москве, сертифицированных по стандарту TIER III Operational Sustainability.

«Запуском собственной многофункциональной облачной платформы мы создали фундамент для масштабирования высокотехнологичных цифровых услуг на базе облачных решений, – прокомментировал директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Павел Захаров. – «МегаФон Облако» работает по принципу «pay as you go» – клиенты платят только за те ресурсы, которые используют. Гибкая тарификация позволяет прогнозировать затраты и динамично регулировать потребление. Услуга доступна клиентам по всей России».

Многофункциональная облачная платформа «МегаФона» позволяет реализовать задачи не только крупного бизнеса, но и заказчиков из госсектора, благодаря использованию импортозамещенного оборудования и ПО. Платформа аттестована по требованиям информационной безопасности в соответствии с ФЗ-152 о персональных данных по наиболее высокому уровню УЗ-1 и требованиям по информационной безопасности, предъявляемых к государственным информационным системам, по наиболее высокому уровню К1. Это дает возможность размещать на платформе как информационные системы государственных структур федерального масштаба, так и коммерческих компаний, обрабатывающих персональные данные, включая медицинскую информацию и банковские сведения.

Аппаратная база «МегаФон Облако» построена на современных SSD дисках и процессорах последнего поколения, которые обеспечивают сервису максимально возможный на сегодняшний день уровень производительности. «МегаФон Облако» предлагает комплекс решений на базе виртуализации VMware. В зависимости от потребностей клиентов облачная платформа обеспечивает размещение высоконагруженных систем, доступность, бесперебойную работу приложений и сервисов, хранение, защищенность и сохранность данных, предоставляет размещение в отказоустойчивом кластере. Георезервирование между двумя ЦОДами гарантирует высокую отказоустойчивость платформы «МегаФон Облако», а также позволяет реализовывать различные сценарии обеспечения бесперебойной работы ИТ-систем заказчиков.

Помимо круглосуточной профессиональной технической поддержки у каждого заказчика «МегаФон Облако» есть закрепленный за ним специалист службы клиентского сервиса.

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