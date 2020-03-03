Совершенствование системы образования Новосибирской области, реализацию в регионе национального проекта «Образование» и исполнение поручений президента, озвученных в послании Федеральному собранию в январе этого года обсудил с педагогами Новосибирской области 3 марта губернатор региона Андрей Травников. Модератором встречи выступила председатель Новосибирской областной общественной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Светлана Сутягина.

Одной из важных тем встречи стали меры поддержки учителей. Напомним, что в соответствии с поручением президента, с 1 сентября этого года за счет средств федерального бюджета будет обеспечена ежемесячная выплата за классное руководство в размере не менее 5 тысяч рублей. В Новосибирской области, особенно подчеркнул Андрей Травников, будет обязательно сохранена и установленная региональная выплата за классное руководство – 1 тыс. рублей в месяц. По данным муниципалитетов, на 1 сентября 2020 года эти выплаты будут получать 16777 человек – именно столько классных руководителей сегодня работает в Новосибирской области.

Выпускники НГПУ, завершившие целевое обучение и заключившие трудовой договор с образовательным учреждением области, получают единовременную денежную выплату – 15 тыс. рублей. Кроме того, молодым специалистам, пришедшим на работу в сельские организации, финансируемые из регионального бюджета, установлена ежемесячная надбавка в размере 25% от оклада.

В этом году в области будет запущена программа «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые приезжают для работы в села и малые города. Сейчас проект постановления проходит стадию согласования.

Единовременное денежное пособие выплачиваем педагогам, отработавшим по специальности не менее 25 лет и уходящим на пенсию по старости. В прошлом году такие пособия на общую сумму почти 98 млн рублей получили 1068 педагогов-ветеранов.

Для педагогов на селе и в поселках городского типа действует еще одна мера поддержки: в виде 100-процентной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Ежемесячно на выплату такой компенсации почти 24,5 тысячам учителей области (в том числе пенсионерам) регион направляет почти 82 млн рублей.

Педагогам в возрасте до 35 лет в регионе предоставляют ежемесячные субсидии на оплату половины платежа за коммерческий наём жилья, построенного по инвестпроектам и отобранного по конкурсу. Сейчас такое жилье по договорам коммерческого найма предоставляется в поселке Ложок Новосибирского района.

В регионе предусмотрено предоставление субсидии и льготное ипотечное кредитование молодых учителей, в том числе оплата до 150 тысяч рублей первоначального взноса по ипотечному займу. А в 2019 году в регионе была возобновлена программа строительства служебного жилья в районах, в том числе и для педагогов.

Также Андрей Травников сообщил, что с 1 сентября этого года в регионе планируется ввести поправочный коэффициент к фонду оплату труда образовательных организаций, работающих по программам инклюзивного дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами.

Важным направлением работы министерства в этом году — как и в прошедшем — будет реализация национальных проектов. А самым масштабным — развитие школьной инфраструктуры в регионе. На 2020 год запланировано завершение строительства и ввод в эксплуатацию шести школ общей проектной мощностью 5200 мест. Кроме этого в 2020 году планируется открыть 1957 новых мест в общеобразовательных организациях за счет перепрофилирования помещений в зданиях действующих школ. Но одного строительства школ в регионе недостаточно для развития системы образования передовыми темпами.

Новосибирская область реализует сегодня 13 региональных составляющих нацпроектов в сфере образования. В регионе ремонтируют спортзалы, создают единое образовательное пространство, в том числе цифровую образовательную среду региона. Формируется единая для всей области система работы с одаренными детьми через центр «Альтаир» и ресурсные центры в муниципальных районах. Создаются «точки роста», которые позволят вывести на современный уровень естественнонаучное и гуманитарное образование во всех муниципалитетах региона, стационарный и мобильные технопарки «Кванториум».

«Но самое главное – мы формируем в Новосибирской области систему непрерывного учительского образования и профессионального роста», — подчеркнул Андрей Травников.

Подводя итоги встречи с новосибирскими учителями, губернатор отметил, что сегодня Новосибирская область входит в десятку регионов с лучшей системой образования. Но необходимо решать более амбициозную задачу – войти в ТОП-5. А для этого важно не только реализовывать те задачи, которые поставлены нацпроектами, инициативами, озвученными в послании президента, но и активно сами предлагать, прорабатывать, внедрять новые проекты, новые инициативы, направленные на развитие новосибирского образования, заявил губернатор. «Мы не намерены отказываться от амбициозной задачи к 2024 году не просто войти, а сохранить и закрепить свое место в пятерке лучших систем образования нашей страны», — подчеркнул Андрей Травников. В решении этой задачи можно и нужно опираться на учителей-активистов профсоюзного движения.

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