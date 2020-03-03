УК «Кузбассразрезуголь» подтвердила соответствие систем менеджмента современным международным стандартам

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Интегрированная система менеджмента (ИСМ) АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) успешно прошла очередную сертификацию на соответствие международным стандартам ISO 9001 (система менеджмента качества), ISO 14001 (система экологического менеджмента) и ISO 45001 (система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда). Впервые на эти три основных стандарта Компания была сертифицирована в 2010 году.

«Три года назад мы успешно перешли на новые версии стандартов систем менеджмента качества и экологического менеджмента, а с 2019 года начали внедрять ISO 45001, который пришел на смену OHSAS 18001, – отмечает начальник отдела ИСМ УК «Кузбассразрезуголь» Игорь Сурков. – Для решения этой задачи был реализован широкий комплекс мероприятий, включавший работу по обучению персонала и переработке документации».

Комиссия ассоциации по сертификации «Русский регистр – Балтийская инспекция» оценила более 20-ти подразделений аппарата Компании и двух угольных разрезов — Моховского и Кедровского, включенных в выборку аудита, и сделала вывод: «Интегрированная система менеджмента УК «Кузбассразрезуголь» функционирует и развивается в четком соответствии со всеми требованиями современных стандартов ISO».

По оценке аудиторов, для развития ИСМ Компания использует «действенную тактику постепенных улучшений, которая дает очень хорошую динамику».

«Сильная сторона УК «Кузбассразрезуголь» – экологическая ответственность и забота об экологической безопасности, – подчеркивает Владимир Понужаев, ведущий аудитор ассоциации по сертификации «Русский Регистр – Балтийская инспекция». – Это и восстановление лесов, и опыт зарыбления, и сохранение уникальных растений. Также необходимо отметить тщательный подход и постоянный поиск новых решений в вопросах обеспечения безопасности рабочих мест».

Результативность интегрированной системы менеджмента АО «УК «Кузбассразрезуголь» на уровне мировых эталонов получило очередное документальное подтверждение — сертификаты на соответствие ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 сроком действия на ближайшие три года

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