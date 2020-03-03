Новосибирскому «Электроагрегату» сменят гендиректора

Генеральный директор новосибирского завода «Электроагрегат» Александр Рудских уходит в отставку и, по одной из версий, в ближайшее время может занять вакантное место главы Дзержинского района.

Во вторник Совет директоров АО «Электроагрегат» планирует принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Александра Рудских и назначить нового руководителя завода, следует из сообщения, опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Имя нового генерального директора «Электроагрегата» на заводе не назвали, уточнив, что информация будет обнародована в ближайшие дни.

Источник на предприятии подтвердил «Континенту Сибирь» предстоящие кадровые изменения, добавив, что Александр Рудских переходит «на более высокий пост». По одной из версий, Александр Рудских может возглавить администрацию Дзержинского района. Напомним, глава Дзержинского района Новосибирска Сергей Жиров ушел со своего поста в конце февраля, он займет кресло руководителя «Научно-исследовательского института электронных приборов» (НИИЭП).

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