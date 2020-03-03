Встреча с предпринимателями, пострадавшими при пожаре на рынке в Искитиме, с руководством города и представителями банков состоится в середине месяца, сообщил 3 марта на личном приеме граждан председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

О последствиях искитимского пожара, который случился 8 января, на личном приеме граждан председателю Законодательного собрания Андрею Шимкиву сообщили члены «Ассоциации предпринимателей города Искитима» Лариса Бауэр и Николай Попов.

Напомним, что на рынке было 200 торговых точек, принадлежащих порядка 130 предпринимателям. На сегодня более 40 ИП закрылись, порядка 40 – нашли месте в ЦУМе по льготной ставке. Есть договоренность о помещении для 35-37 предпринимателей, 11 – помещений найти не могут. Предприниматели сообщили, что совет депутатов Искитима уже принял решение о снижении ставки по налогу на вмененный доход. Помимо помещений для работы, предпринимателей интересовало, может ли бизнес, пострадавший в результате чрезвычайных обстоятельств, получить налоговую льготу или отсрочку по уплате налогов, а также льготы по кредитам. Пока что обращение искитимцев в банки желаемых результатов не дали: банки идут на рефинансирование кредитов, но увеличение размера процентов делает такие займы неподъемными для большинства предпринимателей. Получить новые кредиты тоже проблема.

Вводить льготы областным законом – скорее всего, не получится, объяснил Андрей Шимкив. Во-первых, закон обратной силы не имеет. Во-вторых, льгота веером ляжет на всех предпринимателей. Другое дело – обратиться с ходатайством к налоговой службе, в случае форс-мажорных ситуаций налоговые льготы возможны.

«Если в рамках закона можем оказать помощь – сделаем. Буквально через две недели проведём в Искитиме совещание, позовём всех заинтересованных. Собственников здания, которое сгорело, тех людей, которые на сегодня готовы продолжать дальше свою коммерческую деятельность, банкиров, руководство Искитима. И, я думаю, какой-то вариант всё равно найдём. Если собственник будет после пожара восстанавливать здание, он будет вкладывать деньги, можно разговаривать о каком-то небольшом, но инвест-проекте, — заметил Андрей Шимкив. — Я думаю, что на местном уровне, в Искитиме, можно решить вопрос с торговыми площадями. В Искитиме до сих пор есть ЦУМ, который находится в собственности муниципалитета. Можно, наверное, подумать о льготной ставке, а также о пролонгации и выдаче новых кредитов. Но для встречи нужна конкретика — ФИО, название ИП – какие у каждого существуют проблемы…»

Руководитель новосибирской городской общественной организации детей-инвалидов и инвалидов с детства Михаил Коваль обратился к спикеру Заксобрания за помощью в финансировании поездки по городам трудовой славы. Для Михаила Коваля такие поездки не только дань памяти, но и мониторинг доступности для людей с ограниченными возможностями транспортной и социальной инфраструктуры. Андрей Шимкив поддержку обещал, но поскольку присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» произойдет ближе к Дню Победы, предложил Михаилу Ковалю сначала совершить поездку по районам области. По мнению спикера Заксобрания, итоги поездки Коваля впоследствии могут быть озвучены на заседание комитета регионального парламента по социальной политике.

Не исключено, что и встреча Андрея Шимкива с активистами комитета «Пенсионеры за достойную жизнь» также найдет отражение в повестке комитетов регионального парламента. Помимо частных вопросов, пенсионеры поставили перед спикером сразу ряд проблем. Почему, несмотря на то, что федеральный закон уже действует, взносы в садоводческих товариществах по-прежнему собираются наличными средствами? Область на этом теряет НДС. Температура теплоносителя в большинстве жилых домов, в том числе и муниципальных зданий, на 7-8 градусов выше норматива. Почему за «перетоп» должны платить жители? Пенсионеры убеждены, что повышение тарифа за капремонт не обосновано, а сметная стоимость ремонтных работ зачастую завышена. Безлимитный проезд для пенсионеров на территории области, по мнению комитета, должен быть установлен не постановлением правительства, а областным законом.

«Все, кто приходят на личный приём, идут с жизненно-важными вопросами — и по мусору, и по ремонту, по всем остальным делам. По ЖКХ посмотрите — когда, по сути, зимы нет, а температура дома – 25-27 градусов. За что платим деньги? Я считаю, это нормально, они правильно поднимают проблему. И хорошо, что такие люди есть, кто задаёт такие вопросы. У нас их, к сожалению, всё меньше и меньше. Они не дают спокойно спать ни чиновникам, ни депутатам. Никому. Они молодцы! А наша задача – законодательной власти, всё, что возможно — будем делать. Себе я с этого приема сразу несколько задач в работу взял. Будем помогать», — отметил Андрей Шимкив.

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