Сбербанк и Visa запустили новый совместный продукт «Бизнес карта для деловых поездок» c повышенным кешбэком в категории «Тревел». Этой картой можно оплачивать товары и услуги для бизнеса и расходы в командировках по всему миру, без получения наличных под отчет и оформления платежек.

«Наши клиенты привыкли пользоваться бизнес-картами так же, как и обычными: оплачивать товары и услуги в интернете и торговых сетях, вносить и получать денежные средства со счета, оплачивать представительские расходы, совершать переводы с карты на карту, ─ сообщил директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов. ─ Все это экономит время предпринимателя. Новая бизнес-карта для деловых поездок позволит не только путешествовать с комфортом и экономить время, но и получать кешбэк за любые покупки для бизнеса. Накопленные баллы можно будет обменять на бонусные баллы партнёров ─ авиакомпаний и железнодорожных перевозчиков».

По условиям договора, за все расчеты картой в категории «Тревел» начисляется кешбэк в сумме 2% и 0,5% за покупки в других категориях.

«Расширение эмиссии бизнес-карт – важное стратегическое направление для Visa в России, которое обладает высоким потенциалом, ─ прокомментировал директор департамента продуктов Visa в России Юрий Топтунов. ─ Предлагая компаниям и индивидуальным предпринимателям новый карточный продукт для деловых поездок и бизнес расходов, мы стремимся сделать оплату не просто удобной, но и выгодной. Мы рассчитываем, что новая бизнес-карта с кешбэком Visa Сбербанка позволит российским компаниям повысить эффективность расходов».

Сбербанк начал активно развивать выпуск бизнес-карт с начала 2019 года, включая программу «Бизнес без купюр».

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