Новосибирская торговля готовит акцию

Новосибирские предприниматели уведомили мэрию о намерении провести митинг против политики городских чиновников в отношении малоформатной торговли. Поводом стали разногласия между бизнесом и властью в вопросе необходимости концессии по «умным остановкам».

Инициаторами митинга, который планируется провести 16 марта у ПКиО «Березовая роща», выступила «группа граждан». Как следует из обращения в мэрию (копия имеется в распоряжении «Континента Сибирь»), планируется, что в акции протеста примут участие порядка 2 тыс. человек. Заявление было подано накануне, и пока неизвестно, будет ли оно согласовано городскими властями.

Напомним, разногласия между бизнесменами и мэрией в вопросе судьбы нестационарных торговых объектов длятся уже не первый год. Власти Новосибирска планируют привести в порядок торговлю на улицах и остановках, в первую очередь, на «гостевых маршрутах» в преддверии предстоящего в 2023 году молодежного чемпионата мира по хоккею. Для этого чиновники планируют организацию «умных остановок» в рамках концессии. По данным коммерсантов, мэр Анатолий Локоть поставил подчиненным задачу выйти на заключение концессионного соглашения уже в первом квартале текущего года.

Новосибирские коммерсанты считают, что концессия «убьет» малый и средний бизнес, киоски и павильоны, работающие сейчас на остановках. По прогнозу коммерсантов, будет закрыто порядка 2,5 тыс. нестационарных торговых объектов и сокращено более 10 тыс. рабочих мест. Ранее бизнесмены неоднократно добивались встречи с градоначальником.

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