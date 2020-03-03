Выставочная компания «Красноярская ярмарка» приглашает принять участие в VIII специализированной выставке «КлиматАкваТЭкс».

Проект является одной из крупнейших за Уралом площадок по вопросам отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования промышленных и бытовых объектов.

Формирование выставочного проекта именно на Красноярской земле – в центре Сибири – в полной мере оправдано.

Красноярский край – один из самых инвестируемых регионов России с высокими темпами развития промышленного и гражданского строительства – входит в тройку лидеров Сибирского федерального округа по объемам введения жилья.

В расчёте на одного жителя Красноярск занимает ведущие позиции в Сибири по объёмам производства. Край входит в число 10 регионов России с наивысшим объемом производства.

Красноярск входит в число городов-миллионеров.

По среднему уровню заработной платы Красноярский край занимает первое место в СФО.

На территории СФО находится более 14,5 тыс. организаций и предприятий, занятых в сфере инженерного оборудования и климатической техники.

Проектных организаций – более 3 тыс. предприятий;

Поставщиков и производителей оборудования — около 6 тыс. предприятий.

Тематика выставки:

1. Инженерные системы и коммуникации:

2. Водоснабжение, водоподготовка и водоочистка индивидуального и коллективного использования:

3. Системы отопления и теплоснабжения

4. Вентиляция и кондиционирование воздуха:

5. Газификация промышленных и бытовых потребителей

6. Контрольно-измерительные приборы и автоматика

7. Бассейны и СПА

В программе выставки конференции, круглые столы, семинары и мастер-классы от ведущих компаний отрасли.

Подробнее о выставке по ссылке.

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