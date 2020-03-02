В 2019 году органами Сибирского таможенного управления выявлено нарушений валютного законодательства на сумму 13,3 млрд рублей. Эти данные были озвучены на межведомственном совещании, которое прошло в Сибирском таможенном управлении с участием представителей ФНС, Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу и Сибирского главного управления Банка России.

Всего в 2019 году таможенными органами было возбуждено 78 уголовных дел и 2609 дел об административных правонарушениях, связанных с нарушениями валютного законодательства. Больше всего нарушений было выявлено Иркутской таможней – 3,71 млрд рублей, Новосибирской таможней – 3,35 млрд рублей, Алтайской таможней – 1,73 млрд рублей и Томской таможней – 1,48 млрд рублей.

«Мы уже давно и плодотворно сотрудничаем с нашими коллегами из других ведомств в сфере выявления незаконных валютных операций, – отметил заместитель начальника СТУ, начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов. – Координация действий и объединение информационных ресурсов позволяют нам усилить эффективность валютного контроля, способствуют выявлению новых преступных схем оттока капитала за рубеж».

За год таможенными органами в налоговые органы была направлена информация в отношении 91 участника внешнеэкономической деятельности. На основании сведений, полученных из таможенных органов, налоговыми органами в 2019 году в Единый государственный реестр юридических лиц 43 участника ВЭД получили записи о недостоверности сведений, 13 участников были исключены из ЕГРЮЛ как недействующие юридические лица.

В рамках совещания были рассмотрены вопросы выявления сомнительных валютных операций и юридических лиц, причастных к их проведению (фирм-однодневок, номинальных юридических лиц), а также взаимодействие таможенных и налоговых органов в сфере противодействия незаконному выводу денежных средств из РФ и применения процедуры признания должников по таможенным платежам банкротами.

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