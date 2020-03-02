Российский экспортный центр (РЭЦ) проанализировал работу центров поддержки экспорта (ЦПЭ) в субъектах РФ и составил рейтинг ЦПЭ за 2019 год.

Как отмечают авторы рейтинга, при его расчете учитывались охват поддержки экспорта в регионе; количество «историй успеха» благодаря поддержке ЦПЭ; количество новых экспортеров; объемы экспортных поставок и их география, а также другие факторы.

Первые 10 мест заняли центры поддержки экспорта следующих регионов: Московская область, Алтайский край, Республика Башкортостан, Кировская область, Иркутская область, Самарская область, Саратовская область, Удмуртская Республика, Костромская область, Ярославская область.

Примечательно, что Омская область оказалась на 15-ой строчке, Новосибирская область — на 38-ой позиции. Аутсайдерами рейтинга оказались Кемеровская область (71-ое место) и Красноярский край (71-ое место).

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