По данным исследования российского лизингового рынка за 2019 год, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА», первое место по новому бизнесу и размеру портфеля в сегменте спецтехники занял «ВТБ Лизинг».

По итогам 2019 года «ВТБ Лизинг» увеличил объем нового бизнеса в сегменте спецтехники до 18,8 млрд рублей, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего года. При этом доля льготного лизинга в новом бизнесе составила 14% (или 2,7 млрд рублей). На 1 января 2020 года портфель компании в этом сегменте составлял порядка 26,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 88%.

«Мы видим большой потенциал по дальнейшему развитию продаж в лизинг в сегменте спецтехники. В настоящее время запущены масштабные нацпроекты, которые, безусловно, потребуют значительного роста парка оборудования в стране. К тому же с популяризацией лизинга все чаще малый и средний бизнес используют данный инструмент финансирования для реализации собственных программ технического перевооружения. Все это дает возможности для развития лизинга в стране, но при этом требует от отрасли повышения конкурентоспособности по сравнению с банковским финансированием, формирования новых, востребованных потребителем продуктов, качественного управления бизнес-процессами, — отметил генеральный директор ГК «ВТБ Лизинг» Дмитрий Ивантер. — «ВТБ Лизинг» сегодня активно развивается, постоянно расширяет и актуализирует линейку продуктовых предложений и стремится быть лидером рынка по уровню удовлетворенности наших клиентов».

В основном рэнкинге «Эксперт РА» «ВТБ Лизинг» вошел в топ-3 по объему нового бизнеса (133,2 млрд рублей) и размеру портфеля (580,1 млрд). При этом компания заняла 2 строчку в рейтинге по новому бизнесу в сегментах железнодорожной техники (48,3 млрд рублей), легкового автотранспорта (33,3 млрд рублей) и телекоммуникационного оборудования (3,9 млрд рублей).

Чаще всего в 2019 году бизнес брал в лизинг следующие типы оборудования: неэлектрические и вилочные погрузчики, экскаваторы, фронтальные и ковшовые погрузчики, коммунальную технику, колесные трактора.

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