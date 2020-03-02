Новосибирский «Ликопрем» отказался от земли и масштабности

Новосибирский губернатор Андрей Травников подписал распоряжение, лишающее статуса масштабного инвестиционного проекта компанию «Ликопрем», планировавшую развернуть производство емкостей из стали в ТОСЭР «Линево».
Как сообщается в документе, поводом для решения стало обращение от ООО «Линевская компания по производству емкостей» («Ликопрем»), в котором бизнесмены отказываются от заключения договора аренды земельного участка. Напомним, инвестсовет при губернаторе Новосибирской области согласовал проект «Ликопрема» в начале лета прошлого года. Планировалось, что предприятие будет выпускать стальную тару: бочки, кеги, резервуары и другие емкости для пищевой, химической и нефтяной отраслей. Общий объем инвестиций в проект оценивался в сумму около 100 млн рублей. Статус масштабного инвестпроекта позволял компании получить в ТОСЭР земельный участок в аренду без торгов, площадью 4,12 га.
Причины отказа коммерсантов от аренды участка областные власти не сообщают. Учредителями «Ликопрема» выступают бизнесмен Станислав Антонцев и юридическое лицо – ООО НПП «Беркут», специализирующееся на производстве кег. Получить комментарий в «Беркуте» корреспонденту «Континента Сибирь» не удалось.