Новосибирский «Ликопрем» отказался от земли и масштабности

Новосибирский губернатор Андрей Травников подписал распоряжение, лишающее статуса масштабного инвестиционного проекта компанию «Ликопрем», планировавшую развернуть производство емкостей из стали в ТОСЭР «Линево».

Как сообщается в документе, поводом для решения стало обращение от ООО «Линевская компания по производству емкостей» («Ликопрем»), в котором бизнесмены отказываются от заключения договора аренды земельного участка. Напомним, инвестсовет при губернаторе Новосибирской области согласовал проект «Ликопрема» в начале лета прошлого года. Планировалось, что предприятие будет выпускать стальную тару: бочки, кеги, резервуары и другие емкости для пищевой, химической и нефтяной отраслей. Общий объем инвестиций в проект оценивался в сумму около 100 млн рублей. Статус масштабного инвестпроекта позволял компании получить в ТОСЭР земельный участок в аренду без торгов, площадью 4,12 га.

Причины отказа коммерсантов от аренды участка областные власти не сообщают. Учредителями «Ликопрема» выступают бизнесмен Станислав Антонцев и юридическое лицо – ООО НПП «Беркут», специализирующееся на производстве кег. Получить комментарий в «Беркуте» корреспонденту «Континента Сибирь» не удалось.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.