В Новосибирске прошла шестая акция в память о политике Борисе Немцове, который был убит в 2015 году.

В субботу, 29 февраля, участники акции прошли по Красному проспекту до Нарымского сквера к памятнику жертвам политических репрессий. Мероприятие завершилось митингом, на котором выступающие вспоминали резонансные политические приговоры и расследования последних лет.

Организатором было новосибирское «Яблоко», которое входило в оргкомитет и в предыдущие три года. Руководитель регионального отделения партии Светлана Каверзина отметила в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь», что мэрия согласовала только митинг. «Мы планировали шествие и митинг. Получили официальный ответ городских властей, что погодные условия не позволяют провести шествие по заявленному маршруту. Нам предложили сменить траекторию – пройтись вокруг Нарымского сквера. Мы отказались», – отметила Светлана Каверзина.

Участники мероприятия без политических плакатов, с цветами в руках, прошли к месту митинга – траурная акция не требует согласования с городской администрацией. «Это была свободная прогулка свободных людей», – охарактеризовала формат Светлана Каверзина. Она добавила, что полиция не препятствовала движению колонны, хотя шествие можно назвать несанкционированным.

Первая акция в память о Борисе Немцове прошла 1 марта 2015 года – через два дня после убийства политика в Москве. Организатором тогда выступил Андрей Гладченко, сейчас он – председатель новосибирского отделения незарегистрированной партии Навального в Новосибирске. «На 1 марта 2015 года был запланирован марш «Весна», инициатором которого выступил Немцов. Акцию нам согласовали. Но произошло убийство», – вспоминает Андрей Гладченко.

По его впечатлениям, из года в год на акции в память о Немцове в Новосибирске приходят примерно одни и те же люди, их количество остается примерно на одном уровне – около 80 человек. «До 100 человек было в этот раз, если считать всех полицейских в штатском. Москва в этом смысле – город людей более понимающих и остро реагирующих на происходящее. В столице выходят 22 — 25 тысяч человек. Наиболее оголтелые оппозиционеры говорят: «страна катится» со все большим ускорением. Трагедия и фарс активно нарастают. Несколько лет назад люди говорили о приближении «37 года» с юмором. Сегодня – не до шуток», – отметил Андрей Гладченко.

По оценке Светланы Каверзиной в этом году количество участников акции выросло. «Человек 20 новых лиц мы увидели. Всего насчитали чуть более 100 участников», – подчеркнула лидер новосибирского «Яблока».

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