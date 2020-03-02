В Новосибирске рядом со зданием ГПНТБ открылся фитнес-клуб «Mom’s queen’s». Он обосновался на площадке, которую ранее на правах аренды занимала «Клиника Пасман».

Как отмечает в своем пресс-релизе консалтинговая компания «Деловой Новосибирск», осуществлявшая подбор помещения для клуба, а также сопровождение сделки, площадь центра составляет 166,2 кв.м, отдельный вход организован со стороны ГПНТБ.

«Mom’s queen’s» — это фитнес-клуб для будущих мам и женщин после родов, предлагающий индивидуальные программы восстановления женского организма, занятия по пилатесу, аэройоге. Не обделены вниманием и малыши, к услугам которых детский фитнес, игровая, присмотр няни.

Идея создания фитнес-клуба принадлежит Анастасии Русаковой, маме троих детей, обладательнице титулов «Гран-при миссис Хрустальная корона Сибири 2018», «Супермодель Россия-Мира 2019», обладательницей первого место на конкурсе вице-миссис «Хрустальная корона Россия-Мира 2019», первого места на конкурсе вице-миссис «Глобальная вселенная 2019», Миссис «Безвременная красота 2019».

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