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Мария-РА

Барнаульская «Мария-Ра» вписывается в «Поворот»

Сибирский ритейлер «Мария-Ра» проходит реорганизацию, правопреемником компании назначено зарегистрированное в конце минувшей недели ООО «Поворот».

темпы сбора валежника

Жителям Новосибирской области оценили темпы сбора валежника

Примерно 12 тыс. кубометров древесины за год сэкономлено в регионе после придания легитимности сбору валежника. Об этом было заявлено на прошедшем во вторник заседании аграрного комитета Законодательного собрания Новосибирской области.

Экологичный способ организации строительства

Новый экологичный способ организации строительства реализует Сибакадемстрой в Краснообске

Компания Сибакадемстрой начала организацию строительной площадки по современным стандартам на участке под застройку нового жилого района «Пшеница» в Краснообске. Это первый опыт экологичного строительства в Новосибирске в соответствии с принципами безотходного производства и сокращения углеродного следа. Стройгородок не будет источником вредных выбросов, мусора и стоков.

Второе электродепо новосибирского метро построят на улице Петухова

Второе электродепо новосибирского метро построят на улице Петухова

Мэрия Новосибирска зарезервировала земельный участок для строительства электродепо метрополитена на улице Петухова в Кировском районе. Соответствующее постановление подписал мэр Анатолий Локоть.

Андрей Михайлов

Андрей Михайлов официально стал главой Новосибирского района

В Новосибирском районе Новосибирской области завершился конкурс по отбору руководителя местной администрации. По ее итогам Андрей Михайлов теперь возглавляет территорию без приставки «исполняющий обязанности»

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