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Пять самых читаемых материалов месяца:
Барнаульская «Мария-Ра» вписывается в «Поворот»
Сибирский ритейлер «Мария-Ра» проходит реорганизацию, правопреемником компании назначено зарегистрированное в конце минувшей недели ООО «Поворот».
Жителям Новосибирской области оценили темпы сбора валежника
Примерно 12 тыс. кубометров древесины за год сэкономлено в регионе после придания легитимности сбору валежника. Об этом было заявлено на прошедшем во вторник заседании аграрного комитета Законодательного собрания Новосибирской области.
Новый экологичный способ организации строительства реализует Сибакадемстрой в Краснообске
Компания Сибакадемстрой начала организацию строительной площадки по современным стандартам на участке под застройку нового жилого района «Пшеница» в Краснообске. Это первый опыт экологичного строительства в Новосибирске в соответствии с принципами безотходного производства и сокращения углеродного следа. Стройгородок не будет источником вредных выбросов, мусора и стоков.
Второе электродепо новосибирского метро построят на улице Петухова
Мэрия Новосибирска зарезервировала земельный участок для строительства электродепо метрополитена на улице Петухова в Кировском районе. Соответствующее постановление подписал мэр Анатолий Локоть.
Андрей Михайлов официально стал главой Новосибирского района
В Новосибирском районе Новосибирской области завершился конкурс по отбору руководителя местной администрации. По ее итогам Андрей Михайлов теперь возглавляет территорию без приставки «исполняющий обязанности»