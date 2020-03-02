Замглавы иркутского управления Россельхознадзора арестован по подозрению в крупной взятке

Заместитель главы управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республики Бурятия Владимир Журавлев арестован по решению суда. Чиновнику вменяют получение взятки за выдачу сертификатов для экспорта леса.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Иркутской области, уголовное дело по части пятой ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) возбуждено по материалам регионального УФСБ. Фигурантами дела являются замначальника управления Россельхознадзора и другие чиновники ведомства. По версии следствия, в конце февраля Владимир Журавлев получил от бизнесмена взятку в размере 160 тыс. рублей за беспрепятственную выдачу в кратчайшие сроки фито-санитарных сертификатов для экспорта лесной продукции.

В СУ СК добавили, что в ходе обысков дома и на работе у подозреваемых в одном из служебных кабинетов были обнаружены деньги и кокаин. По решению Октябрьского районного суда Иркутска Владимир Журавлев арестован на два месяца.

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