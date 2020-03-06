29 февраля официальный дилер Porsche в Новосибирске — компания «ПремиумПарк» — провела зимний тест-драйв модельного ряда марки на специально подготовленной трассе на новосибирском ипподроме с участием московских инструкторов.

В мероприятии смогло принять участие порядка 60 клиентов марки. Им был доступен весь модельный ряд – от Cayenne, Macan и Panamera до Boxster и 911-ой. Для проведения Porsche Expierence в Новосибирск приехали инструкторы школы водительского мастерства марки. Трасса включала в себя как прямые участки для ускорения и последующего торможения, так и классическую «змейку» для возможности дрифта. После прохождения каждого круга участники тест-драйва менялись автомобилями.

Таким образом, можно было опробовать трассу как за рулем заднеприводного спорткара Boxster, так и полноприводного внедорожника Cayenne. Также на Expierence можно было пройти так называемый «лосиный тест» — объезд внезапно возникающего препятствия. Причем старт проходил по-раллийному – с утопленными педалями газа и тормоза и последующим отпусканием педали тормоза. Такое упражнение было в том числе призвано продемонстрировать функцию Launch Control. В свободное от тест-драйвов время участники могли угоститься традиционными для Масленицы блинами, а также различными закусками от партнеров.

Примечательно, что мероприятия такого уровня как правило проходят в формате роад-шоу, а их организаторами чаще всего выступают сами импортеры соответствующих марок. Вместе с тем, в этом случае инициатором выступил сам дилер – «Порше Центр Новосибирск» («ПремиумПарк»). Это не первое мероприятие такого уровня, которое организует дилер. Год назад «Порше Центр Новосибирск» приглашал весной клиентов на трассу в Топки (Кемеровская область). Также компания ранее на ежегодной основе устраивала летние мероприятия формата Porsche Expierence. По оценкам участников рынка, инвестиции в проведение каждого из мероприятий подобного плана могут составлять порядка 3 млн рублей.

По данным аналитического агентства «Автостат-Инфо», по итогам 2019 года в Новосибирской области было зарегистрировано 105 новых автомобилей Porsche (+26,5%). Для сравнения: в Красноярском крае за аналогичный период было зарегистрировано 79 новых автомобилей Porsche (+61,2%), а в Иркутской области — 60 автомобилей (+140%). В других регионах Сибири официальных дилеров Porsche на сегодня нет.

На новосибирском ипподроме прошло мероприятие Porsche Expierence 1 of 16

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