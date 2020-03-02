«Единая Россия» начала подготовку к праймериз

Сегодня, 2 марта, дан старт кампании по подготовке к праймериз «Единой России» в Новосибирской области. Выдвижение кандидатов от «ЕР» продлится до 5 мая. Единый день предварительного голосования назначен на 31 мая. Об этом рассказал секретарь реготделения «Единой России», губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Выборы почти 5000 депутатов Заксобрания Новосибирской области, Совета депутатов Новосибирска и в органы местного самоуправления пройдут в сентябре этого года. Но уже сейчас «Единая Россия» начала отбор своих кандидатов. На заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия», 28 февраля, были утверждены этапы проведения партийных праймериз, состав оргкомитета по проведению предварительного голосования и счетной комиссии.

По словам Андрея Травникова, предварительное голосование пройдет по открытой модели, предусматривающей участие в нем всех граждан. Избиратели смогут отдать свои голоса лично и через портал «Госуслуги». Кандидатами могут стать как члены «Единой России», сторонники партии, так и беспартийные. Заявиться на праймериз можно самовыдвижением.

«Партия «Единая Россия» одна из первых политических сил, которая внедрила практику предварительного голосования – это действительно повышает открытость и вовлекает широкий круг жителей в избирательный процесс. С другой стороны, это повышает качество наших кандидатов. Кроме того, это подтверждает, что «Единая Россия» — одна из немногих политических партий, которая способна предложить широкий выбор сильных кандидатов. Все это повышает, качество тех команд, которые мы будем вести на выборы всех уровней», – прокомментировал Андрей Травников.

В сентябре 2020 года состоятся выборы 76 депутатов Заксобрания Новосибирской области, 50 депутатов Совета депутатов города Новосибирска, 787 депутатов Советов депутатов муниципальных районов и 4191 депутата Советов депутатов городских и сельских поселений.

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