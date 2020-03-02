Февраль в Новосибирске традиционно завершил третий форум «Социально-экономическое партнёрство». Во время своего выступления глава области, секретарь «Единой России» Андрей Травников обозначил задачи региона на 2020 год.

Основным приоритетом, по словам губернатора, должен стать качественно новый уровень взаимодействия власти и жителей. Он призвал чиновников и депутатов избегать в общении формализма и максимально учитывать поступающие от населения предложения.

«Я не раз говорил, что нельзя подходить к нуждам людей формально, бездушно, по-чиновьичьи. Очень часто отвечаем на обращения сложным, непонятным даже людям с юридическим образованием языком. Из-за таких ответов у жителей создается впечатление, что мы пытаемся заболтать проблему. С коллег в министерствах, муниципальных районах, округах я буду требовать не только добросовестного исполнения законов, инструкций и должностных обязанностей, но и внимательного, уважительного отношения к людям, с их вопросами и заботами», – подвел итоги форума «Социально-экономическое партнёрство» губернатор Андрей Травников.

Депутатам губернатор предложил отчитаться о проделанной работе за последние пять лет работе. Напомним, что действующий созыв областного Заксобрания и городского Совета был сформирован в 2015 году. В сентябре пройдут новые выборы. В следующем году завершается седьмой созыв Госдумы. Новосибирские единороссы собираются до конца марта выступить с серией отчетов перед избирателями.

Глава региона акцентировал внимание специалистов областной администрации на важности безоговорочного исполнения наказов избирателей, которые были согласованы с депутатами. Речь идет о плане в 603 пункта с «закрепленным» финансированием из бюджета.

На форуме губернатор объявил о старте нескольких социальных программ. Среди них единый «Субботник здоровья» (он запланирован на 13 марта), а также проект «Сбережем здоровье». Его участники-медики посетят все районы области.

Андрей Травников напомнил о продолжении программы грантовой поддержки общественных инициатив. В этом году она обещает выйти на новый уровень: теперь в ней смогут участвовать не только юридические лица, но и гражданские активисты. Конкурс общественных стартапов в Новосибирске реализуется при поддержке «Единой России».

С представителями общественных организаций Андрей Травников встретился до начала форума. Губернатор предложил создать движение «Сделай выбор» для контроля реализации нацпроектов и поручений, обозначенных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Идею поддержал депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Карелин.

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