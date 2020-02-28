ГУП «Московский метрополитен» рассматривает возможность использования в будущей комплексной системе безопасности (КСТБ) столичного метро разработок Новосибирского института программных систем (НИПС).

Как сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех» (в ее состав входит концерн «Автоматика», в который, в свою очередь входит НИПС – «КС»), делегация «Московского метрополитена» побывала в Новосибирске, где познакомилась с разработками предприятий в сфере безопасности. Сотрудники НИПС представили делегатам диспетчерский центр управления транспортной безопасностью, который может быть создан на базе отечественной аппаратной платформы «Эльбрус» и интегрирован в КСТБ. Серийное производство и внедрение комплексной системы транспортной безопасности в метрополитене Москвы запланировано на 2023 год, при этом осенью 2020-го предполагается создание макетов и демонстрационных образцов по конкретным направлениям системы. «Представители рабочей группы отметили, что решение представляет практический интерес для деятельности Московского метрополитена, и определили шаги по развитию дальнейшего сотрудничества концерна с предприятием», — отметили в «Ростехе».

В пресс-службе НИПС отметили, что представители московского метрополитена изучили разработки в применении рентгеновских и лазерных технологий, перспективы применения микроволновых и терагерцовых технологий, газоанализаторов для обнаружения взрывчатых, сильнодействующих, отравляющих и радиоактивных веществ, оружия, боеприпасов и взрывных устройств. В частности, делегатов заинтересовала работа по созданию решений для бесконтактного досмотра человека с использованием проникающего рентгеновского излучения института ядерной физики СО РАН и системы распознавания объектов, построенных на базе современных нейросистем, над которыми работает институт автоматики и электрометрии СО РАН.

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