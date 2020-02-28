Группа «Сибантрацит» Дмитрия Босова и фонд «Новый учитель» подписали соглашение о совместной реализации программы «Учитель для России» на территории Новосибирской области. В соответствии с документом, группа «Сибантрацит» обеспечит финансирование административных расходов, связанных с запуском программы, включая отбор, дополнительное обучение и переезд учителей в регион, а также выплату дополнительных стипендий педагогам.

Справка. Программу «Учитель для России» реализует благотворительный фонд «Новый учитель» при стратегическом партнёрстве с ПАО Сбербанк России, благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и Институтом образования НИУ ВШЭ. В 2019/2020 году программа работает в 78 школах и 6 регионах, в которых учителя проекта обучают более 34 000 детей.

В 2020 году объем финансирования составит 14,7 млн руб., в течение 5 лет Группа планирует направить на эти цели свыше 145 млн руб. Впервые основной объем финансирования программы в отдельном регионе берет на себя частная компания. 1 сентября 2020 г. 30 учителей – участников программы приступят к работе в десяти школах Исктимского и Маслянинского районов Новосибирской области. В течение 5 лет в регион приедет 130 учителей.

«Группа «Сибантрацит» системно поддерживает образовательные проекты на территории Новосибирской области, – отметил владелец группы «Сибантрацит» Дмитрий Босов. – Мы являемся индустриальным партнером регионального центра поддержки талантливых детей «Альтаир», сотрудничаем с ведущими ВУЗами. Программа «Учитель для России» позволит повысить качество образования и внедрить инновационные методики преподавания в школах региона».

«Программа «Учитель для России» впервые выходит за рамки ЦФО – в регион на территории Сибири, где нехватка кадров и сложный социальный контекст чувствуется острее. Однако мы уверены, что стратегическое видение и поддержка губернатора Новосибирской области, министра образования, бизнеса, наличие сильных ВУЗов как кадрового резерва, а также проверенные разработки и методики программы «Учитель для России» позволят уже в этом году привлечь молодых учителей в небольшие школы и подтолкнуть региональную систему образования к качественным изменениям», – подчеркнула президент благотворительного фонда поддержки и развития образования «Новый учитель» Алёна Маркович.

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