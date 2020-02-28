Директора новосибирского института горного дела СО РАН оставили под стражей

Новосибирский областной суд оставил под стражей директора института горного дела СО РАН Андрея Кондратенко, защита будет обжаловать решение в кассационной инстанции.

О вынесенном апелляционной инстанцией решении «Континенту Сибирь» сообщил представляющий интересы Андрея Кондратенко адвокат Константин Чесноков. По словам защитника, апелляционное постановление будет обжаловано в кассационной инстанции, в суде общей юрисдикции.

Напомним, директор новосибирского Института горного дела СО РАН имени Николая Чинакала, кандидат технических наук Андрей Кондратенко был задержан по подозрению в махинациях со средствами научного гранта 10 февраля текущего года. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Спустя два дня, Заельцовский районный суд вынес постановление об аресте подозреваемого. Коллектив института выступил с публичным обращением к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову, где указали, что уголовное преследование их руководителя может быть связано с интересом определенных групп к зданию научного учреждения, расположенного в центре Новосибирска.

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