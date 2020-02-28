28 февраля все пользователи ВТБ Онлайн смогут проводить операции в мобильном банке бесплатно — комиссии за все платежи и переводы будут отменены. Такое решение банк принял в связи с возникшими накануне перебоями в работе онлайн сервиса. ВТБ делает этот шаг первым из крупных игроков банковского рынка в России.

27 февраля в системе «ВТБ-Онлайн» произошел сбой, во время которого пользователи банка испытывали трудности при работе с мобильным и веб-клиентом. Сбой был устранен в 19:30 московского времени и его причиной представители банка назвали масштабную перестройку IT-инфраструктуры с целью создания наиболее безопасных и удобных сервисов.

«С каждым годом аудитория нашего мобильного банка растет, сейчас им пользуются уже 8 млн клиентов. Доверие клиентов для нас — наивысшая ценность, поэтому мы приносим извинения за причиненные неудобства и готовы по возможности компенсировать их», — заявил сегодня заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По словам топ-менеджера, все комиссии и иные средства, списанные за транзакции в «ВТБ-Онлайн» 28 февраля, будут компенсированы клиентам в марте.

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