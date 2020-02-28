В УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) разработали IT-программу для оценки компетенций персонала на соответствие требованиям корпоративных характеристик квалификаций (ХК), другими словами – для определения уровня профессионализма каждого работника.

Компьютерная программа позволит ускорить процедуру оценки и при этом задействовать большее количество работников, а также максимально перевести необходимый документооборот в электронную форму.

Проект по внедрению ХК и оценке персонала на соответствие их требованиям реализуется в УК «Кузбассразрезуголь» с 2017 года по инициативе УГМК. Его цель – повысить квалификацию работников и увеличить производительность труда. С начала реализации проекта использовалась платформа аналогичной программы УГМК — за это время было оценено 1500 представителей профильных горняцких специальностей.

«Программа, созданная IT-специалистами нашей компании, учитывает специфику угольной отрасли, она представляет собой электронную платформу, в базе которой хранятся все действующие в УК «Кузбассразрезуголь» характеристики квалификаций, — комментирует куратор проекта, начальник отдела организации труда АО «УК «Кузбассразрезуголь» Диана Щербакова. – Это позволяет проводить оценку более оперативно, в нескольких филиалах компании одновременно. В этом году мы планируем охватить 2500 горняков».

После оценки программа самостоятельно формирует индивидуальные планы развития для повышения квалификации горняков, а также анализирует результаты по подразделениям и предприятиям.

Первыми по новой программе оценку компетенций на соответствие требованиям корпоративных ХК пройдут работники обогатительной фабрики «Кедровская» (филиал «Кедровский угольный разрез»), с 1 марта процедура начнется на Краснобродском и Калтанском угольных разрезах.

Напомним, в 2018 году «Кузбассразрезуголь» занял 1-е место во всероссийском конкурсе «Внедрение профессиональных стандартов в деятельность организации» в номинации «Лучшая производственная компания по внедрению профессиональных стандартов». В конце 2019 года Компания возглавила разработку государственных профессиональных стандартов для предприятий России, ведущих добычу угля открытым способом

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