Винные карты трех российских ресторанов удостоены наивысшей оценки

В Москве 26 февраля объявили итоги третьей независимой премии винных карт Russian Wine Awards 2019/2020. Наивысшую оценку – 3 звезды – в том числе получили три новосибирских ресторана и один ресторан Дениса Иванова в Москве.

Винные карты российских ресторанов на Russian Wine Awards 2019/2020 оценивали 3 авторитетных эксперта из России и Европы: винный эксперт, преподаватель винных школ, винный журналист и блоггер Денис Руденко, сомелье и эксперт международного уровня Джулия Скаво и винный эксперт, судья ежегодного конкурса Decanter World Wine Awards (DWWA), международного конкурса сомелье International Wine & Spirit Competition Лоран Шиньяк.

Конкурс проходил в шести номинациях: «Лучшая классическая карта», «Лучшая карта винного бара», «Лучшая оригинальная карта», «Лучшая карта ресторана национальной кухни», «Лучший выбор вин по бокалам» и «Лучшее предложение российских вин». Жюри присуждало звезды (1, 2 и 3 звезды) победителям по каждой позиции.

В номинации «Лучшая классическая карта» наивысшую оценку – 3 звезды – получили «Хороший год» (основатель Ян Скопин) и «#СибирьСибирь» в Москве (группа ресторанов Дениса Иванова).

В номинации «Лучшая карта винного бара» три звезды у заведения «Маргарита пьет вино» (сооснователи ресторана Антон Горестов и Руслан Коробов, который недавно вышел из этого проекта).

В номинации «Лучшая карта ресторана национальной кухни» трех звезд удостоен гастрономический бар BARBARBA (основатель Сергей Цуркан)

В номинации «Лучшее предложение российских вин» три звезды снова у «#СибирьСибирь» в Москве.

Новосибирск вошел в десятку российских мегаполисов, рестораны которых получили наивысшую оценку винных карт. Среди сибирских городов были также отмечены винные карты заведений Красноярска (Tunguska, 0.75 Please, Mike Molly) и Омска (Dvorik, Oskar).

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