Омская сеть магазинов алкогольных напитков «Алкостресс» планирует активное развитие в Новосибирске. Во второй половине апреля ожидается открытие второго магазина в городе. Всего «Алкостресс» рассчитывает запустить в Новосибирске не менее новых 10 торговых точек.

Информацию о запуске второго магазина «Алкостресс» в Новосибирске сообщили в консалтинговой компании «Деловой Новосибирск». При посредничестве этой компании был подписан договор аренды на помещение для второго магазина сети «Алкостресс» на проспекте Дзержинского. Открытие запланировано на вторую половину апреля.

Омская компания имеет на данный момент более 50 магазинов под разными брендами, в том числе 8 работают под брендом «Алкостресс», который активно развивают в настоящее время.

По плану владельцев компании в Новосибирске они планируют открыть не менее 10 торговых точек, сообщает «Деловой Новосибирск».

Напомним, что участники омского рынка активно развиваются в Новосибирске. Так, в январе 2020 года омский торговый дом Шкуренко купил компанию ООО ТД «АБК – Новая Сибирь», одного из крупных игроков сибирского рынка оптовой и розничной торговли бытовой химией. Сам Виктор Шкуренко отмечал, что планирует как органический рост дистрибьюторского бизнеса в Новосибирской области, так и дальнейшие сделки M&A.

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