Прошло время подведения итогов, формулирования трендов, праздники тоже закончились. Можно выдохнуть и заняться делом. И вот когда занимаешься делом, думаешь: а надо ли? Ради чего принимаешь на себя так называемые предпринимательские риски, если порой накрывающая неопределенность будущего может и полностью демотивировать?

И если в такой ситуации психотерапевты, коучи и прочие варианты или инструменты для мотивации оказались неподходящими, то общение с юристами может дать необходимое. Здоровую, но сдержанную мотивацию, позитив.

Во-первых, поклон и максимум уважения всем предпринимателям за то, что несмотря ни на что и порой вопреки ведут бизнес и генерируют налоги в бюджет РФ. За счет этих самых денег есть вокруг то, что есть. Плохое или хорошее, но есть для начала.

Во-вторых, несмотря на происходящее, часть предпринимателей все же видят не ограничения-препятствия в работе, а дополнительные возможности для расширения бизнеса, улучшения его показателей.

В-третьих, улучшение подходов работы налоговой, возможные перегибы банков по 115–ФЗ, взаимоотношения с правоохранительными органами очищают отчасти рынок от тех предпринимателей, которые, как бы это выразиться… используют «неконкурентные» методы ведения бизнеса. Представим, что есть два бизнеса. Один работает полностью вбелую, второй наполовину. У второго прибыли будет больше. У кого рисков больше? Поэтому происходящее в указанных направлениях движет рынок к «обелению».

В-четвертых, все чаще применяемая практика по привлечению к субсидиарной ответственности собственников и менеджмента компаний не так пугает, как может казаться изначально. С одной стороны, конструкция «ограниченной ответственности» юридического лица все больше смещается в пользу «неограниченной». С другой стороны, у кредиторов появляется больше шансов на удовлетворение своих требований за счет имущества недобросовестных предпринимателей.

В-пятых, если очень хочется, то инструменты по защите имущества и самих бенефициаров с определенными ремарками работают. Да, нужно больше и лучше думать, иметь время на внедрение, порой быть готовым менять бизнес-процессы.

Так что источники для позитива есть.

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