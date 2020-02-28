В Колыванском районе Новосибирской области бизнесмены планируют построить завод композитных материалов из фибробетона. Инвестиции в проект составят более 14 млрд рублей.

В Межрегиональную ассоциацию руководителей предприятий Новосибирской области (МАРП) поступило обращение бизнесменов, планирующих построить на территории региона новое предприятие. Речь идет о заводе строительных композитных материалов из фибробетона, на котором будут производиться сэндвич-панели для каркасных домов, сайдинг, ламинат, опалубка, стеклокомпозитные трубы для нефтегазовой промышленности и другая продукция.

По планам производственный комплекс будет возведен за 2 года и 3 месяца, включая сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Выход на проектную мощность, по расчетам, составит 4 года и 6 месяцев. Инициатором проекта выступает новосибирский предприниматель Борис Лешнев, перспективный инвестор проекта – турецкая компания Meya. Вложения в строительство завода составят 14,2 млрд рублей (200 млн евро).

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