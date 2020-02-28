Почему в Законодательном собрании Красноярского края появилась комиссия по этике и при чем тут Анатолий Быков?

Новосозданная комиссия по этике в красноярском ЗС рассмотрит дело депутата Ивана Серебрякова. Ему инкриминируют постоянные прогулы, а ранее — недостоверные сведения в декларации и недобросовестность в публичных выступлениях. Эксперты полагают, что атака на депутата — начало большой политической борьбы в преддверии выборов в краевой парламент в будущем году.

В Законодательном собрании Красноярского края появилась комиссия по этике. Такое решение утверждено в рамках последней сессии. Создание нового органа парламентарии аргументировали возросшим количеством жалоб. Ранее их разбирала комиссия по контролю за достоверностью сведений, однако в новых обстоятельствах она уже не могла позволить себе тщательно разбирать каждое обращение.

В состав новой комиссии вошли пять депутатов, в основном — заместители спикера ЗС и руководители комитетов. Предполагается, что структура может принимать жесткие меры в отношении нарушителей парламентской этики, например, лишать их права работать в краевом парламенте на постоянной основе и получать за это деньги.

С высокой долей вероятности первым рассматриваемым здесь делом будет поведение Ивана Серебрякова — единственного депутата от партии «Патриоты России», близкой к авторитетному предпринимателю Анатолию Быкову. Председатель Законодательного собрания Дмитрий Свиридов на сессии подтвердил, что уже утром того же дня он получил пакет документов о нарушениях со стороны этого парламентария. Утверждается, что Серебряков не являлся на работу в течение 40 рабочих дней. Кроме того, в регионе отсутствовал и его помощник, хотя в табеле его дни отмечены рабочими, и заработная плата начислялась. На сессии напомнили и о случаях, когда депутат предоставлял недостоверные сведения о доходах и расходах и якобы пользовался в публичных выступлениях недостоверной информацией.

«Ни одного законопроекта не внес за три года, а зарплату получает. Давайте мы об этих вещах будем говорить: кто чего стоит, у кого что внутри. Человек здесь находится для того, чтобы за бюджетный счет слетать за границу. Не за экологию борется, не интересы народа защищает, а за бюджетный счет летает за границу отдыхать», — раскритиковал на сессии коллегу депутат Александр Глисков.

А парламентарий Елена Пензина предложила рассмотреть вопрос Серебрякова с привлечением правоохранительных органов, усмотрев в его поведении возможность наличия признаков ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество).

Сам Серебряков на заседании отсутствовал. Получить его комментарий также не удалось — телефон депутата не отвечал.

По мнению политолога Юрия Москвича, возросший поток претензий к Ивану Серебрякову связан в первую очередь с приближающимися выборами в новый состав ЗС в 2021 году. Речь о лишении его полномочий, скорее всего, не идет — таких полномочий у комитета нет. Кроме того, целесообразность такого решения сомнительна, учитывая, что срок полномочий нынешнего состава и так скоро истекает.

«Происходящее воспринимается нами как выдающиеся события ровно потому, что мы отвыкли от реальной политической конкуренции. Тем не менее край ждет серьезная политическая борьба. Во-первых, это влияние федерального тренда. Во-вторых, через несколько недель с Анатолия Быкова будут сняты ограничения на участие в выборах, которые он имел из-за судимости. Очевидно, что и «Единая Россия», и ЛДПР, и в меньшей степени КПРФ видят с этой стороны угрозу устоявшемуся положению вещей. Тем более что Серебряков вел активную информационную кампанию, отрабатывал болезненную для красноярцев экологическую тематику, наращивая политический вес. Разбирательством его дела на комиссии оппоненты, может быть, и смогут нанести ему какой-то репутационный удар, но не больше. В любом случае, все происходящее — первые залпы большого политического противостояния. Ведь от нового состава ЗС во многом будет зависеть и будущее губернатора», — рассуждает он.

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