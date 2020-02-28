Пока идут разговоры о необходимости помощи развитию малого и среднего бизнеса, российская экономика становится все более государственной, а ее основным локомотивом остаются государственные проекты, в первую очередь крупные. Что нужно для того, чтобы свести эти стороны вместе, и кто должен этим заниматься? Участники банковского рынка поделились с читателями «Континента Сибирь» мнениями по этому вопросу.

Заместитель управляющего филиалом Сибирского банка «Открытие» по малому и среднему бизнесу Ольга Гринько советует всем желающим при участии в госконтрактах при выборе банка учитывать три ключевых фактора: соответствие требованиям 44–ФЗ (по которому работает малый бизнес), ценовые условия, а также легкость оформления услуги. «Работайте с хорошими банками с большим опытом и проверенной репутацией, — добавляет руководитель Абсолют Банка в Новосибирске Александр Ким. — Хороший показатель — доля банка в сегменте рынка и то, как она менялась за последние пару лет». По его оценке, ужесточение требований к банкам, работающим по 44–ФЗ, будет продолжаться и дальше: «В 2020 году круг игроков рынка банковских гарантий будет сужаться, продолжат уходить участники, которые не смогут перестроить свои бизнес-модели в соответствии с новыми требованиями», — считает он.

Лучший вариант по каждой услуге или «одно окно»?

Для участия в государственных контрактах малому предпринимателю может понадобиться достаточно много банковских инструментов, которые теоретически могут рассредоточиться по разным банкам. Простой пример: клиент-юрлицо имеет расчетный счет в банке «A», с которым у него давний опыт сотрудничества, но у банка нет лицензии на осуществление услуг банковской гарантии и обеспечение заявки, которые могут понадобиться. Значит, за этим нужно идти в банк «B». А потом может потребоваться специальный счет для участия в контракте, лучшие условия по которому предлагает банк «C». И возникает вопрос, как эти три банка делят зоны ответственности между собой и клиентом?

«Обслуживающий клиента банк несет ответственность строго в рамках того продукта и услуги, которую он клиенту предоставляет, — объясняет Ольга Гринько. — Клиент может в рамках одной закупки получить гарантии в разных банках: в одном банке тендерную гарантию, в другом — гарантию на исполнение контракта. Каждый банк отвечает по обязательствам клиента в рамках той гарантии, которую он выдал».

Александр Ким соглашается с тем, что работа поставщиков по госзакупкам одновременно с разными банками — достаточно распространенная практика. «Логично, что поставщики предпочитают тех, кто предлагает лучшие финансовые условия, потому постоянно сравнивают тарифы, качество услуг. Но часто решающее значение имеет не цена, а надежность банка, предсказуемость его действий. Поставщику нужен банк, на который он может железно рассчитывать. Экономия нескольких тысяч рублей за обеспечение несопоставима с упущенной выгодой, а порой и прямыми убытками из-за незаключенного контракта. Предсказуемость и надежность в долгосрочной перспективе важнее, чем цена. Тем более что в среднем по рынку стоимость, например, банковских гарантий не сильно колеблется», — отмечает Александр Ким.

Таким образом, «размывание» пакета услуг, направленных на одну цель, по разным банкам, по мнению экспертов, не проблема. Скорее даже наоборот. «Попытка получить все продукты в одном, «домашнем» банке — одна из главных ошибок малого бизнеса, — считает Александр Ким. — Существует расхожее мнение, что банк не выдает гарантию, если компания не открывает в том же банке расчетный счет, но на самом деле это совсем не обязательно: сегодня банк может выдать гарантию клиенту без личного присутствия и оформить все документы в электронном виде».

Малый и самый малый

С нового года в теме «малый бизнес в госконтрактах» произошло еще одно изменение, последствия которого могут протянуться довольно далеко. Эксперимент с особым налоговым режимом (он же «налог для самозанятых») был распространен сначала на 19 новых регионов, а к концу 2020 года может стать общероссийским. Одним из «пряников», способным, по замыслу организаторов, вывести самозанятых предпринимателей из тени, может стать распространение на новых самозанятых некоторых льгот, предусмотренных для малого бизнеса. Работа с госконтрактами тоже вошла в их число. Стоит ли ожидать появления в банках пакетов услуг для «сверхмалого» бизнеса, продающего свои услуги и продукцию государству?

Возможно, стоит — но не в ближайшее время. Теоретически банковские гарантии доступны для самозанятых уже сейчас, но на практике сегмент самозанятых в сфере госзакупок пока не успел сформироваться. «Большинство банковских продуктов, рассчитанных на участников госзаказа, самозанятым пока недоступны, в том числе продукт «Экспресс-гарантия», который для самозанятых будет особенно интересен, — признает Ольга Гринько. — При этом очевидно, что сегменту самозанятых необходимо уделить дополнительное внимание в части развития банковских продуктов».

«К сожалению, самозанятые пока не создают существенного объема закупок и за обеспечением по госгарантиям к банкам почти не обращаются, — констатирует Александр Ким. — Почему? Потому что участие в госзакупках требует компетенций не только в предметной области закупок, поставки товаров, оказания услуг, но и в соблюдении формальных процедур, например, важны понимание и ведение бухгалтерии и принципов учета операций. К сожалению, это не самые сильные стороны самозанятых. Второе ограничение — отсутствие прозрачности в бизнесе и, как следствие, риски, заложенные в цену банковского продукта».

О роли кооперации

Если малое или среднее предприятие получает крупный контракт, заказчику обязательно нужны гарантии — и в предоставлении крупных гарантий, от 150 млн рублей и выше, существенную роль играет наличие обеспечение у заемщика. «Как правило, отсутствие ликвидного обеспечения является препятствием в предоставлении кредита либо гарантии, — отмечает Ольга Гринько. — В рассматриваемом случае прекрасным выходом как для банка, так и для клиента является гарантия Корпорации МСП, которая позволяет без 100%-ного залога получить кредит или гарантию, в том числе на исполнение госзаказа. Мы активно работаем в коллаборации с Корпорацией МСП либо региональными фондами поддержки МСП в этом направлении».

Отдельного упоминания заслуживают корпоративные закупки. «Задача Корпорации МСП, Минэкономразвития и Федерального казначейства — в стандартизации процесса закупок, но без излишней бюрократии. Если в рамках Федерального закона 44–ФЗ прописаны правила — одни для всех условия участия в торгах, то в корпоративных закупках пока что творится анархия, — добавляет Александр Ким. — Например, если формат банковской гарантии по 44–ФЗ стандартизован и принимается всеми участниками, то формат банковской гарантии по закупкам, проводимым в рамках 223–ФЗ, определяется заказчиками. В результате почти каждый юрист крупной государственной корпорации пытается прописать собственный порядок проведения закупочных процедур».

По мнению Александра Кима, ключевым преимуществом крупных регуляторов рынка может служить, во-первых, возможность внедрения стандартов конкурсных процедур, что приводит к уменьшению трудозатрат корпоративных заказчиков, к уменьшению сроков, стоимости и к повышению эффективности закупок. Во-вторых, возможность внедрения сервиса открытой информации по репутации поставщиков. «Аналогия в розничном кредитовании — это Бюро кредитных историй. Компании с хорошей репутацией должны получать преференции, в том числе по тарифам, потому что при отсутствии такой информации банки закладывают свои риски в цену», — добавляет он.

Самые частые ошибки

Помимо желания «одного окна», которое может испортить малому бизнесу всю работу с госконтрактами, Ольга Гринько выделила еще одну распространенную ошибку, которую он совершает, — переоценку собственных возможностей. «Часто сталкиваемся с тем, что компании либо очень сильно демпингуют для того, чтобы выиграть конкурс, либо берутся за контракт, который в несколько раз больше их реализованных проектов. В итоге предприятие не может должным образом исполнить контракт».

Еще нередко встречаются эпизоды, когда участники госзаказа берутся за контракты без детального изучения их условий, которые в итоге могут оказаться настолько жесткими, что их практически нереально исполнить.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИРИНА МИХАЙЛЮК, заместитель директора по малому и среднему бизнесу кредитно-кассового офиса СМП Банка в Новосибирске:

— На что малому предпринимателю, желающему поучаствовать в госконтрактах и закупках, нужно обратить внимание в первую очередь при выборе банка?

— Если компания имеет контрактный характер работы и специализируется на госзакупках, я бы рекомендовала выбрать банк, осуществляющий полное сопровождение контрактов в режиме «одного окна» и оказывающих финансовую поддержку в случае необходимости. Важно учесть, что по 44–ФЗ авансирование, как правило, не предусмотрено, расчет осуществляется через 30 дней после подписания закрывающих документов. Для малого бизнеса этот срок уменьшен до 15 дней.

Поэтому при подписании такого контракта лучше рассчитать свои силы, а еще лучше — составить прогноз будущего денежного потока, ведь в процессе выполнения работ и поставки товара компания несет расходы по контракту за свой счет.

Следовательно, нужно как минимум предусмотреть и пессимистичное развитие событий. Поэтому при выборе банка стоит обратить внимание на программы по кредитованию, уточнить, имеются ли специальные продукты по финансированию контрактов, заранее получить кредитное решение по максимальному кредитному лимиту. Кроме этого, компаниям могут потребоваться банковские гарантии для обеспечения своих обязательств в срок, на гарантийный период и т. д. Необходимо проверить, аккредитован ли банк на предоставление таких гарантий.

— Если клиент-юрлицо имеет расчетный счет, спецсчет для участия, банковскую гарантию и обеспечение заявки (если она нужна) в разных организациях, как они делят между собой (а также клиентом) зоны ответственности?

— Зона ответственности разделяется банковскими продуктам. Например, компания может иметь несколько спецсчетов для участия в госзакупках, при этом блокируется только тот счет, который был указан при заполнении заявки на ЭТП. При поступлении запроса от ЭТП банк осуществляет блокировку на сумму обеспечения. Клиенту нужно отнестись внимательно к перечислению денежных средств именно на тот счет, который указан в заявке. Банк готов оказать подробную консультацию по открытию и ведению такого счета даже в случае отсутствия комплексной работы с клиентом по другим продуктам. Что касается, например, электронных банковских гарантий, то для их получения не требуется открытие расчетного счета в банке, продукт абсолютно самостоятельный. Для подачи заявки на электронную банковскую гарантию достаточно предоставить сотруднику банка минимальный пакет документов: годовая отчетность за последний завершенный финансовый год и квартальная отчетность за последний завершенный квартал текущего года, с учетом срока сдачи бухгалтерской отчетности в ИФНС. Все, этого достаточно.

— Какие ошибки малые и средние предприниматели допускают чаще всего при участии в госзакупках?

— Основных ошибок три: отсутствие опыта, поверхностное изучение документации и низкая проработка вопросов по финансированию. Банк со своей стороны тоже дополнительно оценивает ситуацию: опыт компании по выполнению аналогичных контрактов, возможности по реализации контракта в срок, прогноз движения денежных средств по проекту для предотвращения ситуации с кассовыми разрывами. Подробно изучаются условия контрактов.

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