Необходимость выводить на качественно новый уровень взаимодействие представителей власти и жителей региона обсудили на форуме «Социально-экономическое партнёрство-2020 «Национальные проекты – платформа Сибирского лидерства». Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив уверен, что цифровые технологии не должны заменить живое общение с людьми.

Важность обратной связи с новосибирцами при реализации национальных проектов отметил в своем докладе губернатор Новосибирской области Андрей Травников: представителям всех уровней власти важно вникать в проблемы людей, прислушиваться к их мнению, учитывать их предложения, избегая формального подхода.

«Это и от президента всегда звучит, что депутаты и чиновники должны разговаривать с людьми глаза в глаза, — подчеркнул Андрей Шимкив. — При всей цифровизации, при всем научном прогрессе главное – чтобы мы не забыли, как разговаривать с людьми».

Сегодня в Новосибирской области действует целый ряд инструментов взаимодействия с жителями, получения от них запросов, предложений, обратной связи: начиная от наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания региона, заканчивая выездами губернатора и министров в районы, проведением личных приемов, работой мобильных общественных приемных.

Ставя задачи на 2020 год, глава региона поручил правительству Новосибирской области, всем региональным министерствам добиться безоговорочного исполнения плана наказов избирателей, согласованного с депутатами, на 2020 год.

«Надо идти, объяснять свою позицию, чтобы люди в любой точке огромной Новосибирской области понимали, как мы реализуем национальные проекты. Что делаем, как делаем и для чего делаем. Чтобы каждый житель видел в этом реальную пользу для своей деревни или города», — отметил Андрей Шимкив.

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