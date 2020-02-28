Партнеры по здоровью: Новосибирск увеличит число медицинских проектов в рамках ГЧП

В начале апреля группа «ВИС» планирует выйти на государственную экспертизу одного из крупнейших в Новосибирской области проектов — строительства семи поликлиник на условиях соглашения о государственно-частном партнерстве. О развитии государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере здравоохранения в регионе — в материале «Континента Сибирь».

Строительство семи поликлиник станет первым в стране региональным проектом в формате соглашения о ГЧП в сфере здравоохранения. Объем инвестиций в него ориентировочно оценивается в 8,9 млрд рублей. ГЧП используется на объектах здравоохранения Новосибирска давно. Одним из положительных примеров взаимодействия стала передача в 2010 году в концессию роддома № 1 частной клинике «Авиценна» сроком на 22 года и передача частному инвестору стоматологической поликлиники № 6. «Законодательство о ГЧП тогда только появлялось в России, и Новосибирская область стала первым регионом в стране, который реализовал подобный проект. Оба концессионных соглашения реализуются и сегодня, оправдывают себя с точки зрения предоставления медицинских услуг гражданам и развития здравоохранения в регионе. Шестая стоматологическая поликлиника в рамках реализации программы ОМС обслуживает жителей Центрального округа города Новосибирска и по условиям концессионного соглашения на бесплатной основе предоставляет услуги по зубному протезированию для льготных категорий граждан», — рассказал «Континенту Сибирь» заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Александр Колупаев.

По словам специалистов Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (АИР), у ГЧП есть преимущества как для государства, так и для инвестора. Напомним, законодательно формы ГЧП утверждены федеральными законами № 115–ФЗ (концессии) и № 224–ФЗ (ГЧП и муниципально-частное партнерство, МЧП). «ГЧП предполагает создание инфраструктуры «здесь и сейчас», рассчитаться за которую возможно в будущих периодах, когда объект будет сдан в эксплуатацию», — говорит директор Центра развития ГЧП АИР Алексей Коваленко. В соответствии с бюджетным законодательством, в рамках ГЧП и МЧП публичная сторона (муниципалитет или регион) может выходить за утвержденные лимиты бюджетных обязательств. Это предоставляет возможности властям, ограниченным в средствах, эффективно обновлять общественную инфраструктуру. В числе преимуществ ГЧП для государства эксперт также отметил возможность объединения в рамках одного проекта различных этапов создания объекта. Ведь по федеральному закону о госзакупках (44–ФЗ) необходимо объявлять конкурсные процедуры на каждый этап: от проектирования до эксплуатации. И не исключено, что договоры при этом будут заключены с разными юрлицами, что может негативно сказаться на финальном качестве объекта.

Регламентирующее ГЧП законодательство предусматривает для публичной стороны возможность приобретать у инвестора услуги. В случае с поликлиниками это будет их техническое обслуживание. «Такой вариант взаимодействия позволит поликлиникам закупать комплекс услуг (например, уборку помещений, территории) без проведения многочисленных отдельных конкурсов. В результате государственное учреждение получает более качественную и при этом зачастую более дешевую услугу», — добавил Алексей Коваленко.

Преимуществом ГЧП для инвестора эксперт назвал возможность распределения рисков при строительстве и эксплуатации объектов. Так, государство обязано обеспечить окупаемость вложений инвестора, например, в соглашении может быть установлена минимальная гарантия доходности инвестору. «Также среднесрочный и долгосрочный характер проектов позволяет обеспечить стабильность условий для частной стороны. Допустим, компания заключает договор на 40 лет на определенных условиях доходности, а возможные риски, неподконтрольные инвестору, могут быть компенсированы из бюджета», — рассказал Алексей Коваленко. Он добавил, что также плюсами партнерства для инвестора являются возможность привлечения в проект банковского финансирования и перспектива участвовать в создании объекта, доступ к которому в рамках обычной коммерческой деятельности был бы для предпринимателя ограничен.

Сегодня инвестор проекта по семи поликлиникам, «Седьмая концессионная компания» (входит в группу «ВИС»), завершает стадию проектирования объектов. Как рассказали «Континенту Сибирь» в группе «ВИС», в начале апреля текущего года компания уже планирует выйти на государственную экспертизу проекта. «Каждая поликлиника будет создана по индивидуальному проекту, разработка архитектурной концепции выполнена с нуля. Поликлиники будут построены в наиболее активно развивающихся жилых массивах Новосибирска, а также там, где действующие поликлиники находятся в аварийном состоянии», — пояснили в пресс-службе группы «ВИС». Все объекты инвестор планирует строить одновременно, у бизнесменов есть опыт реализации подобного проекта в Якутии, где за несколько лет было одновременно построено 12 объектов социальной инфраструктуры. «Механизм ГЧП становится все более востребованным в регионах, так как облегчает привлечение внебюджетных инвестиций в развитие социальной сферы. В условиях недостаточности бюджетных средств создаются современные и нужные объекты, которыми можно пользоваться уже сегодня, а расплачиваться в течение нескольких лет», — добавили в группе «ВИС». По словам замминистра здравоохранения региона Александра Колупаева, необходимость строительства семи поликлиник была вызвана прогнозом роста количества жителей как города, так и области. По данным мониторинга, число жителей сибирского мегаполиса, застрахованных в системе ОМС, ежегодно прирастает в среднем на 28 тыс. человек. «Амбулаторно-поликлиническую помощь необходимо расширять и по территориальному охвату, и по количеству учреждений. Почему это людям интересно?

Потому что те учреждения, к которым люди прикреплены, остаются теми же самыми поликлиниками, но появляется новый корпус, в котором возможно оказание современных услуг с помощью нового диагностического оборудования, входящего в стоимость проекта. Это и магнитно-резонансные томографы, и аппараты УЗИ экспертного класса, и иное дорогостоящее медицинское оборудование. Получать граждане будут в итоге и диагностику, и медицинскую помощь в объемах, гарантированных законодательством Российской Федерации», — рассказал заместитель министра.

В Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области отметили, что в ближайшее время в регионе планируется реализовать еще несколько проектов по созданию учреждений здравоохранения в рамках ГЧП.

Одним из таких проектов может стать строительство новой поликлиники в микрорайоне ОбьГЭС. По словам Александра Колупаева, в этом районе есть полноценный стационар, но необходимо учреждение, готовое обеспечить оказание амбулаторной медицинской помощи. Сейчас поликлиника находится в помещении первого этажа жилого здания, и это некомфортно для граждан. Напомним, ранее интерес к строительству поликлиники в районе ОбьГЭС проявляло ООО «Медицинская инвестиционная группа», однако в реализацию проекта инвестор так и не вошел. «Концессия исторически не состоялась, много рисков законодательного толка», — пояснил замминистра. Сейчас АИР переработало концепцию проекта и нашло потенциального инвестора, с которым ведется обсуждение условий проекта.

Еще один перспективный проект сотрудничества с бизнесом — создание в областном центре стационара скорой медицинской помощи (emergency department). Такой стационар позволит оперативно проводить качественную диагностику, при необходимости обеспечить госпитализацию пациента для обследования на срок до трех дней, а по результатам — провести амбулаторное хирургическое вмешательство или направить на лечение в профильное отделение больницы. «Предполагается, что проект позволит получить современный объект здравоохранения и обновить автопарк скорой помощи, рассматривается порядка 20 единиц подвижного состава», — рассказал Алексей Коваленко. Планируется, что стационар скорой медицинской помощи будет расположен вблизи крупной больницы, мощность которой составляет не менее 500 коечных мест. При этом технологически объект должен быть связан переходом с больницей, а автомобили скорой медицинской помощи будут находиться в подземном гараже. По словам Александра Колупаева, выбрать место для будущего стационара очень важно, поскольку неправильное расположение объекта снизит эффективность его работы, он будет или перегружен, или, наоборот, недостаточно загружен. «Если проект покажет свою эффективность, положительный опыт можно будет распространить и на другие учреждения здравоохранения», — заключил заместитель министра.

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