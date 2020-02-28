Как продвигать медицинские услуги: вспомните о самом главном!

В прошлых авторских колонках я делился с вами мыслями по поводу того, что продвижение клиники обязательно должно строиться на серьезно проработанной бренд-платформе, а также рассказал о нашем опыте использования социальных сетей в продвижении: чего от них ждать, а чего не стоит.

На тему сегодняшней колонки меня натолкнули вопросы коллег-врачей и руководителей медицинских учреждений. Все чаще, зная, что я практикующий врач и заведомо «на их стороне», меня спрашивают: «А весь этот ваш маркетинг и правда работает или же просто выкачивает деньги?»

Безусловно, я отвечаю, что эффективность продвижения — это дело времени и комбинации различных каналов и инструментов, что не бывает такого: разместил рекламу на Peers.tv — и все само полетело, а разместил в метро — и глухо.

Но самое главное, что я пытаюсь донести, даже не это. Давайте все вместе задумаемся над основой хорошего маркетинга — востребованным, конкурентным и уникальным продуктом.

Выбрать каналы, подобрать инструменты, подготовить качественный и системный контент — все это нужно, но, по-моему, куда важнее знать и верить самому, что ты продвигаешь по-настоящему качественный продукт.

Напомню, в городе 500 «дентов». Зададим себе вопросы: а чем мы глобально отличаемся друг от друга? И, положа руку на сердце, ответим: почти ничем. Все предоставляют приблизительно одинаковый пул услуг, работают на более или менее одинаковом оборудовании, да и сами врачи по компетенциям на 80% равные.

Так как людям сделать выбор? Вот и приходится ориентироваться только на цену. Мы же дружно начинаем войну под кодовым названием «Имплантация за 15 000 рублей», разрушая свой же рынок и подрывая веру в ценность нашей работы.

Мы в центре имплантологии и хирургии «Эдем» выбрали другой путь. Решили сегодня вложить максимум в ценность продукта, чтобы завтра зарабатывать на нем в 10 раз больше, донося до потенциальных клиентов разницу и «зачем платить больше».

Как мы это делали и что я советую делать вам.

• Вкладывайте во врачей: только в 2019 году лично я прошел 18 обучений у ведущих мировых хирургов, посетил все ключевые профессиональные форумы. Риск потери специалиста, а вместе с ним и вложенных средств легко решается юридическими методами.

• Начинайте первыми внедрять в своих клиниках новое оборудование, не бойтесь, что рынок не поймет, и не ждите у моря погоды. С конца 2019 года мы в «Эдеме» реализовываем имплантацию и протезирование полностью по цифровому протоколу, от и до с применением системы Сerec. Это когда исход операции полностью спрогнозирован еще до ее начала за счет цифровизации всех этапов: от сканирования на диагностике до «печати» шаблона для имплантации и анатомически точной коронки на специальном аппарате прямо в клинике.

Да, это дорого, переучиваться сложно и долго, и нам пришлось перестроить все бизнес-процессы в клинике. Зато завтра, когда так или иначе к «цифре» придут все, мы возглавим эту колонну.

Продукт в медицинском деле — это уровень врачей, прогрессивность технологий и качество оборудования. Начните с главного, а об инстаграмах и контекстной рекламе подумаете потом.

Не согласны со мной или хотите обсудить внедрение системы маркетинга в медицинском бизнесе? Я открыт для диалога. Пишите!

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста

Центр имплантологии и хирургии «Эдем» на Фрунзе

тел. +7 (383) 2-091-091

ул. Фрунзе, 49/3, 2-й этаж, офис 8

время работы:

По будням: 10:00–20:00

В субботу: 10:00–16:00

edem-dental.ru

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