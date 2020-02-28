Дмитрий Савельев: «Зарплата в здравоохранении должна быть одной из самых высоких»

Программу «Земский фельдшер» предлагается расширить на весь средний медперсонал. С такой инициативой выступил Минздрав РФ. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат Государственной думы (фракция ЛДПР) Дмитрий Савельев, комментируя это предложение, подчеркнул, что дефицит работников в медицинской сфере, к сожалению, наблюдается не только в сельских районах. И он сойдет на нет только в результате ощутимого повышения зарплат и расширения пакета льгот всем медработникам.

«В настоящее время медицинских работников в сфере здравоохранения катастрофически не хватает. И речь идет не только об узких специалистах, но и об обычных педиатрах, терапевтах. И это не говоря о работниках среднего и младшего звена: медсестрах и санитарах. Мы сталкиваемся с удручающими фактами, когда медсестер переводят на ставки уборщиц, а для врачей значительно увеличивают рабочий день, при этом сокращая время приема пациентов. Все это делается, чтобы как-то растянуть зарплатный фонд, без реального увеличения выплат работникам. Что имеем в результате? Недовольных пациентов, недополучающих качественную медпомощь, докторов, измученных переработками и непосильной нагрузкой, и все те же очереди в поликлиниках!» — отметил Дмитрий Савельев.

По его мнению, программа «Земский фельдшер», безусловно, поможет справиться с какими-то проблемами на селе. Но ситуация такова, что нужно задуматься и о городском медперсонале, где кадры, особенно опытные, активно уходят в частный сектор. Сейчас важно поднять статус врачебных профессий.

«Подготовка профессионала в сфере медицины — самая длительная и дорогостоящая. На это тратятся немалые бюджетные средства. И они не должны тратиться впустую.

Выход из ситуации один: хватит «оптимизировать»! Важно сделать так, чтобы зарплата в здравоохранении стала одной из самых высоких. И каждое повышение зарплаты должно сопровождаться проверками соответствующих органов: действительно ли выросли реальные доходы работников или повышение нивелировано за счет роста нагрузки. Кроме того, нужно расширять пакет социальных льгот для работников медицинской сферы, особенно в сельской местности. И конкретные решения должны приниматься в соответствии с рекомендациями с мест — в регионах лучше знают, какие именно льготы актуальны для персонала», — подчеркнул Дмитрий Савельев.

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