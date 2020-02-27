C чем связаны кадровые чистки в прокуратуре Красноярского края?

В Красноярском крае арестованы два районных прокурора, а глава краевой прокуратуры может в скором времени уйти в отставку. Претензии к руководителю и информация о его возможном уходе муссировались на протяжении последнего полугодия. Однако некоторые эксперты считают такой поворот событий потерей для региона.

Суд Железнодорожного района Красноярска продлил на три месяца — до 23 мая — срок содержания под стражей Хаважа-Бауди Гутаева, бывшего исполняющего обязанности прокурора Норильска, а также его брата. Бывший и. о. прокурора был задержан в декабре прошлого года. Его подозревали в получении взятки в особо крупном размере. Инкриминируемая сумма так и не была названа. Однако известно о возбуждении уголовного дела. Обязанности прокурора Норильска, согласно официальному сайту ведомства, сейчас исполняет Николай Кублик.

В феврале нынешнего года также вместе с братом был задержан прокурор Березовского района Бекхан Аслаханов. Его также подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Якобы в мае прошлого года он получил от учредителя одной из фирм 500 тыс. рублей за «общее покровительство и попустительство». В районной прокуратуре прошли обыски, а в отношении Аслаханова возбудили уголовное дело.

Мероприятия проходили на фоне сообщений об отставке прокурора Красноярского края Михаила Савчина. Утверждалось, что в феврале он написал рапорт об отставке, хотя срок его полномочий истекал осенью 2022 года. В краевой прокуратуре все это время отказывались комментировать эту информацию, а на сайте ведомства Савчин по-прежнему называется руководителем.

Ситуацию вокруг краевого прокурора связывают с делами Гутаева и Аслаханова. Они были назначены на свои должности после прихода Савчина, который в свою очередь до 2012 года возглавлял прокуратуру Чечни. Впрочем, претензии к нему возникали и раньше. Например, депутат Законодательного собрания Красноярского края Иван Серебряков отмечал сомнительную, по его мнению, роль прокуратуры в процессе увольнения бывшего председателя Счетной палаты Татьяны Давыденко.

Позднее о возможных перестановках в краевой прокуратуре заговорили во время осеннего визита в Красноярск генпрокурора РФ Юрия Чайки. Проводились аналогии с визитами в регион главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, которые дважды кончались отставками глав регионального управления СК. В последний раз тема возможности перемен в краевой прокуратуре поднималась после отставки генпокурора Юрия Чайки в январе нынешнего года.

Депутат Законодательного собрания края на протяжении четырех созывов, а ныне издатель «Красноярской газеты» Олег Пащенко подтвердил, что, по имеющейся информации, прокурор действительно, вероятнее всего, покинет занимаемую должность, но «окончательно разбираться с этим вопросом будут в Москве». При этом Савчин за время работы оставил у него благоприятное впечатление.

«Я 20 лет работал депутатом, и когда он только появился в крае, я сразу отметил его сдержанность, уверенность и немногословность. Сейчас мы вступили в период массового недоверия людей и к органам власти, и к правоохранительным и надзорным органам, но если вспомнить работу прокуратуры края за последнее время, то ни одного сбоя назвать нельзя. Будучи редактором, мы часто получали обращения от граждан, следили за их судьбой, когда ими занималась прокуратура, и видели, что этот орган действительно выполнял свою работу. Сейчас на него нашли какой-то негатив, и возможно, заявление Савчина связано с этим, но все же его уход (в случае реализации такого сценария) для края, по моей оценке, будет потерей», — рассказал Пащенко.

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