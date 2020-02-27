Суд вынес приговор экс-заместителю председателя СО РАН Ивану Благодырю

Фрунзенский районный суд Владивостока в четверг приговорил бывшего заместителя председателя Сибирского отделения РАН Ивана Благодыря, обвиненного в соучастии в растрате, к 4 годам колонии общего режима.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде, приговор был вынесен в четверг, дело рассматривалось в особом порядке. Напомним, Иван Благодырь был задержан в Новосибирске в середине февраля прошлого года, после чего его этапировали во Владивосток. В отношении него были возбуждены уголовное дела по ст. 33 и ст. 160 УК РФ: соучастие в преступление и растрата.

Причины ареста и уголовного дела в отношении Ивана Благодыря так и не были озвучены официально. Предположительно, уголовное преследование связано с его прежней работой в ОАО «РАО Энергетические системы Востока», где он был гендиректором. С июня 2012 по октябрь 2013 года Благодырь занимал кресло заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока, в декабре 2014 года был назначен исполняющим обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области.

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