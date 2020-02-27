Поддержать инициативу «Единой России» о присвоении Новосибирску статуса «Город трудовой доблести» можно, в том числе через интернет.

26 февраля в рабочем цехе директор завода «Сибиар», депутат заксобрания от «Единой России» Виктор Кушнир встретился с сотрудниками предприятия. Они обсудили инициативу присвоить Новосибирску звание «Город трудовой доблести» и поставили подписи в поддержку предложения.

Также вчера инициативу ЕР поддержал актив Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий на встрече с губернатором Новосибирской области, руководителем регионального отделения партии Андреем Травниковым.

12 февраля идею обратиться к федеральным властям с просьбой о присвоении Новосибирску почётного звания одобрили депутаты горсовета.

Глава области Андрей Травников выразил пожелание, чтобы Новосибирск был в числе городов, которые получат звание в первую очередь. «Это будет хорошим подтверждением нашей памяти и уважения к тем людям, которые не просто ждали возвращения своих воинов с фронтовых полей, но ковали победу здесь, в Сибири», – отметил Андрей Травников.

16 января 2020 года в первом чтении был принят проект Федерального закона «О почётном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Звание присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Виктор Кушнир обратил внимание на роль новосибирских предприятий военные годы. «В семье каждого новосибирца кто-то воевал, кто-то героически работал – победу ковали вместе. Сейчас поддержка каждого предприятия нужна городу», – сказал Виктор Кушнир.

Первый заместитель секретаря регионального отделения ЕР Андрей Панфёров отметил, что в Законодательном собрании Новосибирской области ждут желающих подписаться под обращением к президенту о присвоении городу статуса трудовой доблести. «Поставить подпись можно и на специальном сайте новосибирскгерой.рф. Заручившись поддержкой новосибирцев, мы вместе с губернатором обратимся к президенту с ходатайством о присвоении городу почетного звания «Город трудовой доблести», – добавил Андрей Панфёров.

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