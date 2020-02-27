Гендиректора ФК «Сибирь» не взяли в кредиторы футбольного клуба

Арбитражный суд Новосибирской области оставил без рассмотрения заявление генерального директора ФК «Сибирь» Константина Кричевского, потребовавшего включить его в число кредиторов банкротящегося футбольного клуба.

Определение размещено на сайте арбитражного суда. Как следует из документа, Константин Кричевский предъявил к возглавляемому им футбольному клубу претензии на сумму около 14 млн рублей. Причина – неявка истца на судебные заседания. Источники возникшей задолженности в определении не указываются, ранее в судебных документах упоминалось, что руководитель занимал эти деньги клубу.

Напомним, процедура наблюдения в ООО «Футбольный клуб Сибирь» была введена в октябре минувшего года. Ранее признать новосибирский футбольный клуб несостоятельным потребовало ОАО «Стадион «Спартак». Сумма исковых требований составила около 24,7 млн рублей. Власти Новосибирской области минувшим летом приняли решение о создании нового футбольного клуба – ФК «Новосибирск».

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