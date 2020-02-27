Конноспортивный клуб «Велес» получит землю под конюшню и леваду после выполнения решения суда

В случае выполнения решения суда владельцы конноспортивного клуба «Велес» смогут оформить земельный участок под жилым домом и площадку для занятий конным спортом на законных основаниях, несмотря на то что ранее организацией были нарушены требования земельного законодательства, не выполнены решения суда и собственные гарантийные обязательства по самостоятельному сносу незаконных построек.

Как пояснили в мэрии Новосибирска, в 1995 году Сергей и Владимир Щедрины обменяли свою квартиру на дом в Калининском районе Новосибирска. Предыдущий собственник не оформил земельный участок под домом должным образом. Щедрины не обратили на это внимание и начали его осваивать. Возвели конюшню, хозяйственные постройки. Кроме того, недалеко от дома, уже в зоне рекреации, Щедрины обустроили леваду для лошадей. На сегодня конный клуб, согласно его официальному сайту, предлагает услуги обучения необходимым основам верховой езды, а также фотосессии с лошадьми.

«Факты нарушений земельного законодательства были выявлены администрацией Калининского района Новосибирска, — сообщил начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгий Жигульский. — Специалисты провели мероприятия муниципального земельного контроля и, поскольку участок не принадлежал собственникам дома, выдали предписание об устранении нарушений земельного законодательства».

Щедрины на предписание никак не отреагировали, тогда администрация района от имени мэрии обратилась в суд с исковым заявлением о демонтаже самовольных построек. В апреле 2018 года суд вынес решение в пользу истца о сносе построек и конюшни.

«У меня дважды был на приеме представитель Всероссийского общества охраны природы Дмитрий Шахов, — рассказал Георгий Жигульский. — Я ему подробно объяснил, как узаконить леваду. Специально для этого существует постановление правительства РФ № 1300, которое позволяет предоставить в пользование земельный участок. В рассматриваемом случае — для организации спортивной площадки, поскольку конный спорт попадает под эту категорию. Однако в ответ был проведен митинг, на котором меня обвинили в препятствовании существованию конноспортивного клуба «Велес» и угрозе городским лесам. Хотя мы добиваемся именно того, чтобы в зоне рекреации, а по сути, в городских лесах, не было незаконных построек».

На сегодня решение суда не исполнено, несмотря на то что в прошлом году от Щедриных в адрес главы администрации Калининского района Новосибирска поступало гарантийное письмо, где говорилось, что они самостоятельно демонтируют эти объекты.

После этого собственники дважды обращались в департамент по земельным и имущественным отношениям мэрии Новосибирска за оформлением земельного участка в размере десяти соток.

«Оба раза мы вынуждены были им отказать, поскольку они не исполнили решение суда о демонтаже незаконных построек, — отметил Георгий Жигульский. — В случае сноса конюшни, хозблока, а также ограждения левады земельный участок будет им предоставлен. Никаких препятствий деятельности конноспортивного клуба «Велес» мэрия Новосибирска не чинила, и чинить не намерена. Просто нужно все оформить в соответствии с Земельным кодексом РФ. Они могут взять участок, который сейчас занят левадой, в пользование для организации спортивной площадки. Эта процедура не подразумевает никаких конкурсов или аукционов. Участок предоставляется на определенный период. В рассматриваемом случае это может быть даже бессрочно. Единственное обременение, которое будет прописано в разрешении на использование, — свободный доступ на эту территорию всех желающих».

После оформления земельного участка собственники могут возвести на нем любые хозяйственные постройки, при условии соблюдения всех градостроительных регламентов.

Однако в случае невыполнения Щедриными решения суда мэрия может снести незаконные постройки с последующим предъявлением иска о возмещении расходов к собственникам дома.

«Мы усилили работу по инвентаризации муниципальных земель. Это может не понравиться тем, кто нарушает земельное законодательство. Но порядок в городе наводить нужно», — подчеркнул Георгий Жигульский.

Напомним, что задачу по инвентаризации муниципальных земель поставил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в сентябре 2018 года. На тот момент он отмечал, что эту задачу планируется реализовать в течение пяти лет, с 2018 года по 2022-й. В ноябре того же года мэрия подвела итоги работы департамента земельных и имущественных отношений по той же проблеме: за три года было проверено более 4 тысяч объектов, в казну было изъято порядка 50 объектов недвижимости и 15 земельных участков.

В прошлом году удалось вернуть в бюджет более 700 млн рублей за аренду земли и 21 млн рублей — муниципального имущества.

В рамках муниципального земельного контроля проведено 283 проверки и 257 обследований земельных участков. За прошлый год для принятия мер реагирования направлено 188 обращений, что на 34% больше, чем в 2018-м. По 104 фактам вынесены постановления о назначении административного наказания.

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