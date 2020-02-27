В ходе еженедельной встречи с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что уход с поста главы Дзержинского района Сергея Жирова никак не связан с ЧП с обрушением крыши здания 20 февраля. Также мэр подтвердил, что уже точно известно, кто займет вакантное место.

В настоящее время временно исполняющим обязанности главы Дзержинского района является бывший заместитель Сергея Жирова по организационной работе Константин Ломиворотов. Во время еженедельной встречи с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал увольнение главы районной администрации, подчеркнув, что оно не имеет отношения к недавнему ЧП с обрушением крыши. Напомним, 20 февраля СМИ сообщали об обрушении части крыши у 9-этажного здания по улице Адриена Лежена,11, к2 из-за скопившегося снега. Под завалами погибла студентка медицинского вуза.

«Отставка главы района не связана с ЧП. Он написал заявление в связи с переходом на новое место работы. Кандидатура преемника уже известна, но озвучить ее я не готов. Как только подпишу распоряжение – объявлю», — ответил Анатолий Локоть.

По неофициальной информации, ставшей доступной «Континенту Сибирь», должность главы Дзержинского района Новосибирска может занять заместитель главы Первомайского района по экономике и доходам Артем Роговский. Мэр города эту информацию не подтвердил, но и не опроверг.

Напомним, Сергей Жиров рассказал «Континенту Сибирь» об уходе со своего поста 26 февраля. Он сообщил, что уже со следующего дня займет кресло руководителя «Научно-исследовательского института электронных приборов» (НИИЭП).

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