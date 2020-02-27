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Прокуратура Бердска утвердила обвинительное заключение по делу «Росстроя»
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Два сибирских губернатора вошли в топ-25 рейтинга глав субъектов
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Новосибирские единороссы рассказали об уже утвержденных Госдумой мерах семейной поддержки
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Названа новая дата открытия BlaBlaBar в Новосибирске
Философ, социолог
Генеральный директор ГК «Стрижи»
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области
Амбассадор Novikov School и директор Шемрок Restopub
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