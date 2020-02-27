Новосибирская компания требует банкротства АНО «Клиника НИИТО»

В новосибирской компании «Логистикмед» заявили о намерении требовать банкротства «дочки» ФГБУ «НИИТО им. Я. Л. Цивьяна» Минздрава России, АНО «Клиника НИИТО». Сумма претензий компании к клинике составляет около 82 млн рублей.

Заявление о намерении признать должника несостоятельным опубликовано в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений. Заявителем выступает новосибирское ООО «Логистикмед», специализирующееся на оптовой торговле медицинскими изделиями. В конце 2019 года «Логистикмед» выиграло суд с АНО «Клиника НИИТО». Истец требовал с клиники около 82 млн рублей за поставленный, но неоплаченный товар. Право требования перешло к «Логистикмед» по договору цессии от ООО «Техинком», которое также было привлечено к участию в деле в качестве соистца. При этом АНО «Клиника НИИТО» является соучредителем «Техинкома», а сам «Техинком» строил здание клиники на улице Фрунзе. В ходе процесса стало известно, что стороны планировали подписать мировое соглашение, но по неизвестным причинам этого не произошло.

Осенью прошлого года «Континент Сибирь» писал о конфликте между руководством ФГБУ и АНО. В «НИИТО им. Я. Л. Цивьяна» предлагали изменить состав учредителей «Клиники НИИТО», чтобы «вернуть контроль над клиникой и повысить управляемость». В АНО, в свою очередь, пожаловались на давление со стороны ФГБУ. По мнению участников конфликта, он может быть связан с интересом к зданию клиники со стороны «определенных финансовых групп». По данным Rusprofile, учредителями АНО сейчас значатся ФГБУ «НИИТО им. Я. Л. Цивьяна», директор клиники Оксана Шелякина и теперь уже бывший директор «Техинкома» Николай Фомичев (в феврале руководство компанией перешло к ООО «Сервисные технологии – «КС»).

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