В прокуратуре г. Бердска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Росстрой», директора и замдиректора МКУ «Управление капитального строительства» муниципального образования города Бердска». Они обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах.

По версии следствия, 24 ноября 2015 года между Управлением капитального строительства Бердска и ООО «Росстрой» был заключен муниципальный контракт по строительству самотечного канализационного коллектора по улице Первомайская в Бердске. Стоимость контракта – более 17 млн. рублей, выделенные из областного и местного бюджетов. Во время работы генеральный директор «Росстроя» и директор учреждения похитили часть бюджетных средств, выделенных на строительство.

С этой целью вместо предусмотренных контрактом чугунных труб были применены более дешевые трубы из полипропилена, стоимость которых, с учетом их монтажа, была завышена в несколько раз. Внесение недостоверных сведений в финансовые документы позволило обвиняемым похитить бюджетные денежные средства в размере свыше 1,5 млн рублей.

В дальнейшем, действуя уже совместно с заместителем директора МКУ «УКС», указанные лица совершили еще два аналогичных преступления при исполнении муниципальных контрактов, заключенных в 2016 и 2017 годах в целях дальнейшего строительства самотечного канализационного коллектора, похитив более 6,8 млн рублей.

Следствие по делу, как уже писал «КС», ведется с апреля 2019 года – первоначальная сумма похищенных средств оценивалась в 5 млн рублей.

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