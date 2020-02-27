Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест экс-директора НИИТО Михаила Садового, несколько дней назад освободившегося по УДО из колонии, где он отбывал срок за растрату.

Об избрании меры пресечения Михаилу Садовому сообщается в четверг на сайте Центрального районного суда. Экс-директора ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТО) им. Я. Л. Цивьяна» отправили под домашний арест на два месяца, до 27 апреля. Как уточняет ТАСС, решение было принято по ходатайству следствия в рамках возбужденного уголовного дела о хищениях при госзакупках в ННИИТО. Размер ущерба превышает 500 млн рублей, Михаил Садовой заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Напомним, приговор теперь уже бывшему руководителю НИИТО Центральный районный суд Новосибирска вынес в июне прошлого года. Михаилу Садовому вменили растрату и присвоение вверенных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Садовой вместе с научным консультантом НИИТО Сергеем Поскочиным присвоили 10,7 млн рублей. Эти деньги были оформлены, как премии сотрудникам. Суд приговорил экс-главу НИИТО к 3 годам заключения, штрафу в размере 100 тыс. рублей и лишению права занимать руководящие должности в госучреждения. Позднее срок заключения был снижен до 2 лет и 6 месяцев, а 13 февраля Первомайский районный суд Новосибирска частично удовлетворил ходатайство бывшего главы НИИТО, приняв решение о его условно-досрочном освобождении из колонии.

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