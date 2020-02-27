Второе электродепо новосибирского метро построят на улице Петухова

Мэрия Новосибирска зарезервировала земельный участок для строительства электродепо метрополитена на улице Петухова в Кировском районе. Соответствующее постановление подписал мэр Анатолий Локоть.

Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации Новосибирска. Для строительства депо зарезервировали земельный участок, площадью более 165 тыс. кв. м. Зарегистрировать ограничения прав на участки, расположенные в границах резервируемых земель, поручено департаменту земельных и имущественных отношений. Сроки начала строительства не уточняются.

Напомним, сегодня в Новосибирске работает одно депо метрополитена – «Ельцовское», обслуживающее Ленинскую и Дзержинскую линии. Несколько лет назад власти планировали построить еще одно депо, «Волочаевское», на месте Гусинобродской барахолки, которое будет обслуживать Дзержинскую, «зеленую» линию, а «красная» Ленинская полностью перейдет на обслуживание «Ельцовского». В феврале прошлого года документация развития Дзержинской линии не прошла Госэкспертизу, а на Ленинской линии началось строительство станции «Спортивная».

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